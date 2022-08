La ligue de baseball Senior A de la Mauricie remporte le match des étoiles

La ligue de baseball Senior A de la Mauricie (LBSAM) a remporté le match des étoiles face à la Ligue de baseball Senior Vallée des Forts (LBSVF) par la marque de 6 à 5, au Stade Quillorama de Trois-Rivières, ce week-end.

Les visiteurs (LBSVF) ont été les premiers à noircir le tableau indicateur avec un point à leur premier tour au bâton. C’est en fin de sixième manche que les locaux (LBSAM) ont ouvert la machine en attaque grâce au double de Mathieu Damphousse, des Loups de Louiseville, bon pour deux points, et à celui de Shawn Wintemute, des Red Sox de Pointe-du-Lac, pour deux autres points également, dont celui de la victoire. La Mauricie menait alors 6 à 1.

La Vallée des Forts y est allée avec une dernière poussée de quatre points en début de 7e manche, rendant le match encore plus excitant pour les nombreux partisans présents au stade. Or, les releveurs Samuel Savard (Trois-Rivières-Ouest) et Antony Pelletier (St-Paulin) ont mis fin aux espoirs de leurs adversaires afin de concrétiser la victoire de la LBSAM.

Mathieu Damphousse a été sélectionné joueur du match avec ses deux points produits et un point marqué. Du côté de la LBSVF, c’est le lanceur partant, Vincent Bellefleur, qui a reçu cet honneur. (JC)