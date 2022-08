La Grande Foire aura lieu sur deux week-ends

La Grande Foire de Trois-Rivières, qui sera de retour au Centre Les Rivières pour y tenir sa troisième édition, sera de retour, mais cette fois sur deux week-ends. Petits et grands pourront donc s’amuser deux fois plutôt qu’une, soit du 15 au 18 septembre, puis du 21 au 25 septembre.

Encore une fois, c’est le jeune entrepreneur ­Anthony ­Lafrenière-Gélinas qui est derrière le projet. « On a eu des discussions avec des écoles qui voulaient venir chez nous dans le cadre de sorties scolaires de la rentrée alors on s’est assis, mon fournisseur de manèges et moi, pour discuter et on en est venu à cette idée. De plus, il y aura un congé pédagogique le vendredi 23 septembre, alors on va pouvoir ouvrir le site beaucoup plus tôt (13h). C’est vraiment le fun que notre évènement marque toujours la fin de l’été et la rentrée scolaire. De plus, Trois-Rivières est un bon bassin d’étudiants provenant de l’extérieur, notamment à l’Académie les Estacades, aux cégeps et à l’université alors ils sont déjà tous arrivés et on leur permet de célébrer la rentrée des classes. »

« À notre première édition, nous avons eu 20 000 entrées, puis l’an dernier, ce fut 30 000 entrées. Nous avons un peu plus d’espace sur le site (dans le stationnement du Centre Les Rivières) et on vise 40 000 entrées cette année alors de pouvoir tenir l’évènement sur neuf jours est parfait, surtout si la pluie s’invite de temps en temps. On rentre vraiment dans la catégorie des gros festivals, avec neuf jours, et on arrive au bon moment, en basse saison où il n’y a plus beaucoup d’évènements familiaux comparativement à la saison estivale. »

À nouveau cette année, l’accès aux manèges sera offert sous forme de bracelet ou de coupons. Il y aura des services de restauration, dont un tout nouveau footdtruck de tacos bien connu, le Street Tacos, ainsi qu’un kiosque de bières de microbrasserie. Il y aura de l’animation sur le site pendant tout l’événement, en plus des jeux d’adresse.

« Pour ce qui est des manèges, on ramène toujours les trois incontournables, soit notre grande roue de 65 pieds avec un jeu de lumières, un carrousel et les autos tamponneuses. On ramène aussi l’Himalaya, qui est très festif, ainsi que nos balançoires swing ride. Pour le reste, on se garde des surprises, mais il faut s’attendre à un 15 à 20 manèges sur le site, axés sur le sensationnel, mais aussi sur l’aspect familial. Comme je l’ai déjà mentionné, on essaye toujours d’offrir une gamme de manèges différente de celle de l’Expo parce qu’on ne veut pas devenir un copier-coller », ajoute le jeune entrepreneur de 20 ans.

Leucan Maurice/Centre-du-Québec sera à nouveau présent cette année, mais les détails n’ont pas encore été dévoilés. L’an dernier, son activité « Bozo à l’eau » avait été très populaire. Évidemment, le port du masque ne sera plus nécessaire cette année.

« On a vraiment hâte, surtout qu’on tombe dans le moment de l’année où il fait encore très beau, mais pas trop chaud pour notre genre d’événement. Nous allons quand même continuer avec les mesures d’hygiène, notamment avec le lavage fréquent des manèges et le lavage des mains. La pandémie n’a pas juste apporté que du mauvais et je crois que ce genre de mesures va toujours rester. On travaille aussi avec nos restaurateurs dans le but d’être écoresponsables, notamment avec tout ce qui peut être recyclable ou compostable », conclut-il.