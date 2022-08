La Fête de la famille de retour après deux ans d’absence

La Fête de la famille de Trois-Rivières est de retour après deux étés touchés par la pandémie mondiale. Elle se tiendra le 6 août, de 10h à 21h30, toujours en direct du parc Laviolette.

Plusieurs activités seront au rendez-vous lors de cette journée festive offerte tout à fait gratuitement. Vous y retrouverez des jeux gonflables, magiciens, mascottes et amuseurs publics, en plus de kiosques de maquillage, une mini-ferme et un parcours de mini-putt de 16 trous. Il y aura également un parcours d’over-board, qui vient remplacer l’ancien kart à pédale, en plus d’un jeu de » Qui est-ce? » géant. Les enfants auront aussi accès à un jeu d’évasion d’une durée moyenne de dix minutes, organisé par Enigma.

» On est content de pouvoir revenir après deux années de COVID et ça va vraiment être une journée familiale, de 0 à 99 ans. Ça permet de créer de beaux souvenirs et de précieux moments. On est de retour avec un format réinventé. Plutôt que d’offrir des feux d’artifice nocifs pour l’environnement, on va y aller avec un spectacle de lumières. Sur le site, on va avoir des kiosques de partenaires et d’organismes. D’ailleurs, on remet tous nos profits, qui proviennent surtout de la restauration, à nos organismes » , a confié la présidente du comité organisateur, Christine Larivière.

» La fête de la famille est un cadeau pour les résidents de Trois-Rivières et je me promets d’aller y faire tour cette année » , a pour sa part lancé Daniel Cournoyer, maire suppléant pour l’occasion. » On parle de 15 000 visiteurs, en moyenne, alors ce n’est pas rien comme journée d’activités. »

Pour ce qui est des autres activités et spectacles, la journée s’amorcera avec un échauffement dynamique, dès 10h30, offert par Cardio plein air. À 11h débutera le Spectacle Katomix À la découverte des dinosaures, tandis que le chansonnier Yvon Bournival y sera en musique dès 18h. Le spectacle lumineux Katomix est quant à lui prévu à 21h. Les plus jeunes pourront aussi assister aux ateliers de Samajam, à 13h, 15h et 17h, avant de pouvoir découvrir son spectacle prévu à 19h30. La Princesse Megan sera elle aussi présente, à 14h et à 16h30. De son côté, le kiosque de restauration sera ouvert de 11h à 20h, payable en argent comptant seulement.