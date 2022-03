Justin Florek procure la victoire aux Stingrays en surtemps

Le Maine ayant gagné plus tôt cet après-midi, les Lions devaient suivre la cadence et battre la Caroline du Sud. Philippe Desrosiers était de retour entre les poteaux, tandis que le défenseur Hayden Shaw prenait place à la ligne bleue. Alexandre Fortin a de nouveau inscrit deux buts, mais les Lions se sont inclinés 5 à 4 en surtemps.

Les Lions ont dominé le premier vingt, sans toutefois pouvoir capitaliser sur leurs 13 premiers tirs. Auteur du blanchissage vendredi, Hunter Sheapard avait réponse à tout… ou presque! En effet, le gardien des Stingrays a finalement été battu alors qu’il ne restait que deux maigres secondes à écouler en première. Et l’auteur du but? Alexandre Fortin, qui inscrivait son troisième but en moins de 24 heures.

Le vent a tourné au deuxième vingt alors que la Caroline du Sud a inscrit trois buts sans riposte. Jonny Evans, dès la deuxième minute de jeu, Derek Gentile et Kevin O’Neil ont tour à tour battu Desrosiers.

Quelques instants plus tard, les Lions bénéficiaient d’une supérioté numérique. Alexandre Fortin est encore une fois revenu à la charge, réduisant l’écart à 3 à 2.

Au dernier tiers, Francis Thibeault a ramené les deux équipes à la case départ à la 7e minute. O’Neil est venu donner l’avance aux locaux peu de temps après, mais encore une fois, les Lions ont créé l’égalité 4 à 4, cette fois par l’entremise de Mathieu Brodeur.

Alors qu’on se dirigeait vers la séance de tirs de barrage, Justin Florek a battu Desrosiers pour donner la victoire aux Stingrays, à 5:39.

Florek termine sa soirée avec 3 points au compteur

8 matchs en 10 jours

Les Lions amorceront un séjour de six matchs à la maison, dont cinq en six soirs, dès mardi. Voilà un calendrier très éprouvant pour les hommes d’Éric Bélanger qui auront, au total, disputé 8 matchs en 10 jours, dimanche prochain. Si les gardiens de but peuvent jouer en alternance, ce n’est pas le cas pour les attaquants et les défenseurs.