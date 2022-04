Julien Nantel joue les héros en prolongation

Les Lions tentaient d’éviter le balayage aujourd’hui, surtout sachant que le Maine avait gagné et que Worcester avait perdu. Reading est revenu de l’arrière en troisième période, mais Julien Nantel a donné la victoire aux Lions en prolongation.

Au classement, le Maine (.515) occupe le 3e rang de la division, les Lions (.508) se hissant au 4e échelon devant les Railers de Worcester (.500), maintenant hors séries.

L’entraîneur-chef Éric Bélanger reléguait à nouveau son premier pointeur, Olivier Archambault, à la passerelle, tandis qu’Arthurs Silovs était de retour devant le filet.

Trois-Rivières a amorcé le match du bon pied puisque le Trifluvien Alexis D’Aoust a enfin marqué un premier but depuis son retour, dès la deuxième minute de jeu. Tel que prévu, Hayden Hawkey était devant la cage de Reading, Logan Flodell ayant remporté les deux premiers affrontements.

Les visiteurs ont été très dominants au premier vingt, comme en font foi les lancers (15 à 4 pour Reading).

Plus travaillants qu’au premier tiers, les Lions ont vu leurs efforts récompensés lorsque Jonatham Joannette a doublé l’avance trifluvienne à la 12e minute de jeu, avec l’aide de Cédric Montminy.

Les Royals devaient se mettre en marche s’ils voulaient compléter le balayage de cette série de trois. Brennan Saulnier a réduit l’écart avant la fin de la période, perçant enfin le mystère Silovs.

La victoire presque obligatoire dans le camp des Lions, ils ont fait ce qu’il fallait en début de troisième. Pour la deuxième fois du match, D’Aoust a battu Hawkey pour redonner l’avance de deux buts aux siens à 2:01.

Or, il ne fallait pas compter les meneurs de la division pour battus.

Grant Cooper a trouvé le fond du filet à son tour, moins de trois minutes plus tard, réduisant l’écart à 3 à 2.

Reading s’acharnant dans le territoire des locaux, Dominic Cormier va ensuite battre Silovs pour compléter la remontée des siens, moins de quatre minutes plus tard.

Le pointage a tenu jusqu’à la période de surtemps. Les Lions ont raté une occasion en or en début de période alors qu’ils jouaient avec un homme en plus. Puis alors qu’il restait moins d’une minute à faire au cadran, Julien Nantel est venu jouer les héros avec le but victorieux.

D’Aoust, qui célébrait son anniversaire, s’est payé deux buts en cadeau.

Les Lions seront de retour en action mercredi, toujours à domicile, face aux Cyclones de Cincinnati. La rencontre s’amorcera à 19h.