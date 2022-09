Jonathan Beaulieu-Richard n’est plus

Le Trifluvien et ex-footballeur professionnel, Jonathan Beaulieu-Richard, a perdu son combat contre le cancer à 33 ans.

En septembre dernier, il consultait son médecin puisqu’il se sentait essoufflé au moindre effort. Le Trifluvien était loin de s’attendre à être opéré à cœur ouvert quelques jours plus tard. Il était admis à l’hôpital à la fête du Travail et le 11 septembre, il était opéré à cœur ouvert. Les médecins ont retiré une masse de son cœur qu’ils ont fait analyser pour ensuite découvrir un sarcome, ce qui est assez rare. Malheureusement, il avait déjà des métastases au niveau des vertèbres du dos et de l’os iliaque. Aux prises avec un sarcome de stade 4, la masse qu’on lui avait retirée repoussait déjà dans son cœur, lentement mais sûrement.

En mai, la Fondation des amis de Chavigny lançait pour la toute première fois l’événement Jouer-Bouger-Rire, les 21 et 22 mai prochain, organisé au profit de la Fondation. Cette journée, qui se voulait une grande fête sportive et artistique, se tenait sous la présidence d’honneur de Jonathan Beaulieu-Richard, dont Jouer-Bouger-Rire représente ses initiales (JBR).

Au football, Beaulieu-Richard n’avait pas été repêché en 2012 dans la Ligue canadienne de football (LCF). Il a ensuite paraphé une entente avec les Tiger-Cats d’Hamilton et en juin 2013, il faisait ses débuts professionnels face aux Argonauts de Toronto. Plus tard remercié par les T-Cats, le Trifluvien s’est retrouvé avec les Alouettes de Montréal, puis avec le Rouge et Noir d’Ottawa.