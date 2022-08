Jocelyn Le Doc Hebert récolte un 25e podium en carrière

La deuxième course du week-end appartenait aux pilotes de la Super Production Challenge, tandis que la série SCCC venait conclure la première journée d’activités.

Dans la série Super Production Challenge, pas moins de 38 pilotes prenaient le départ, dans trois catégories (Super Production, Production et Compact). Partant 5e, le Trifluvien Gabriel Lacombe s’est rapidement hissé en 3e place dès le premier tour, derrière Olivier Bédard et un autre Trifluvien, Jimmy Brière, mais un drapeau jaune est venu ralentir des ardeurs dès le 5e tour.

Dès la reprise, Nelson Chan, roulant 12e, a percuté le mur, entraînant un autre drapeau jaune. Triste sort pour Lacombe alors que sa course a pris fin au 12e tour (transmission), ouvrant la porte du troisième rang au Trifluvien Marc Héroux.

Devant, Bédard (17e podium en carrière à Trois-Rivières) ne sera jamais menacé, l’emportant devant Brière et Héroux. « C’est toujours un plaisir d’être sur le podium ici. J’ai manqué mon départ, peut-être une de mes pires, et je me suis mis en mode rattrapage, ce qui n’est pas toujours facile. On savait qu’on avait une bonne voiture et que les gars ont travaillé dessus toute la semaine alors on est très content du résultat », a confié Héroux.

« On manquait de vitesse pour être capable d’aller chercher Olivier alors on va essayer de travailler là-dessus, a lancé Brière. On a eu droit à une course clean, avec beaucoup de trafic avec 38 voitures en piste. »

Dans la catégorie Production, Carlos Tesler Mabe l’a emporté devant Nathan Blok et Joel Watts, tandis que chez les Compact, Patrik Wittmer, Gilles Villeneuve et Vincent Desautels ont composé le podium.

Les pilotes de la Super Production Challenge auront un deuxième rendez-vous, samedi, dès 17h10. Une troisième épreuve est également à l’horaire, soit dimanche, dès 10h35.

SCCC

Lors de l’épreuve de fin de soirée, on surveillait Jocelyn « Le Doc » Hébert, de Bécancour, qui partait 8e (5e dans sa catégorie TCR). Romain Monti (GT4) avait obtenu la pole devant Zachary Vanier (GT4) et Charles Robin (GT4).

Vanier s’est emparé de la première place dès les premiers virages, devant Monti et Robin. Pendant toute l’épreuve, Vanier a résisté à un Monti très près de lui. Ce dernier va réussir à passer le meneur en fin d’épreuve, par l’intérieur, dans le deuxième virage. Pendant ce temps, Robin (3e) se rapprochait de Vanier. Au même moment, Jocelyn Hébert roulait en 6e place (3e dans sa catégorie).

Avec dix minutes à écouler, un accident a impliqué les voitures de Bob Attrell et de Richard Boake, ce qui est venu mettre fin à la soirée de courses sur le circuit trifluvien.

Monti a donc été couronné vainqueur devant Vanier et Robin. Dans la catégorie TCR, Jocelyn «Le Doc» Hébert récoltait son 25e podium en carrière en montant sur le troisième marche du podium. «Je suis très content de ma course et j’ai connu un bon départ qui m’a permis de coller Jérimy. Mon auto n’est pas encore performante pour rouler aussi vite que tout le monde, mais on continuer de s’améliorer. Je peux dire que c’est un podium inespéré. (…) Je me suis demandé aussi combien de temps je vais continuer, et la réponse est tant que je serai au moins compétitif. Mon équipe m’a dit tantôt qu’on devra donc revenir l’an prochain (rires)», a commenté le vétéran pilote.

Les pilotes de SCCC auront peu de temps pour apporter des modifications puisqu’ils seront de retour en action dès samedi matin, 10h25. Il s’agira de leur deuxième et dernière épreuve du week-end.

Podiums trifluviens

1 – Jocelyn « Le Doc » Hebert – 25 podiums (9 (1ère place) – 7 (2e place) – 9(3e place))

2 – Marc-Antoine Camirand – 23 podiums (14-4-5)

3 – Didier Schraenen – 20 podiums – (5-7-8)

4 – Michel Bonnet – 18 podiums – (11-4-3)

5 – Olivier Bédard – 17 podiums

6 – Andrew Ranger – 16 podiums – (6-8-2)