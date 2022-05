Jessica Belisle et ses nouveaux défis

Reconnue pour ses défis en cyclisme, Jessica Bélisle s’est tout récemment découvert une toute nouvelle passion: le patinage de vitesse longue piste. Pour ce qui est de sa passion première, la Trifluvienne travaille actuellement à préparer sa saison, n’écartant pas non plus une expédition qui mettrait en valeur les plus belles côtes de la province.

« C’est en regardant les Jeux olympiques que m’est venue l’idée d’essayer le patinage de vitesse », lance-t-elle, tout sourire. « J’ai vu comment c’était intense et comment c’était le fun à regarder. C’est un sport un peu cowboys, avec des stratégies d’économie d’énergie et de dépassements, en plus des sprints. Je me suis ensuite mis à regarder le patinage longue piste et là, je me disais que ce serait plus accessible pour moi. C’est plus représentatif de ma carrière et c’est davantage axé sur l’endurance. »

Une passion, c’est une passion! Depuis, la Trifluvienne a enfilé les patins une bonne dizaine de fois déjà. Elle n’était pas totalement dans l’inconnu puisque son frère avait fait du patinage de vitesse étant plus jeune.

« La première étape, c’était vraiment de trouver des patins parce que ça devait faire 25 ans que je n’avais pas patiné (rires). Je n’avais pas patiné beaucoup non plus, peut-être juste une dizaine de fois. Je me suis acheté une paire et je suis allée essayer ça sur l’anneau de glace au parc Pie XII. J’ai vraiment aimé ça! »

« Ensuite, mon frère est descendu pendant ses vacances et il m’a parlé du nouvel anneau de glace couvert à Québec. On est allé et j’ai vraiment eu un coup de cœur. J’ai eu le même sentiment que j’avais eu la première fois que je suis montée à vélo. C’est toujours aussi motivant et plaisant d’apprendre de nouvelles choses, peu importe notre âge. Et en patins, on retrouve des gens de tous les âges et c’est beau à voir », explique-t-elle.

De son propre aveu, elle est désormais en réflexion à savoir si elle voudrait se lancer dans ce sport ou non.

« J’aime vraiment ça et c’est accessible. C’est un sport individuel et j’ai confiance en ma force de volonté, ma détermination et mon endurance. Je ne fais jamais les choses à moitié alors si je me lance, je vais y mettre tous les efforts dès l’an prochain dans le but de progresser, sans aller trop vite pour ne pas me tanner non plus. Mais pour le moment, petit à petit, les acquis sont intéressants à aller chercher », ajoute celle qui est professeure à distance, au niveau collégial.

Cycliste de longue date

Dans la région, Jessica est bien connue pour ses exploits en cyclisme. Son fait d’armes est venu en 2017 alors qu’elle s’est payée deux records du monde. Ayant atteint la marque à battre en 59h11, la « Cyclovore » avait poursuivi sa route jusqu’aux petites heures pour finalement établir une nouvelle marque de 1905,5 km sur home-trainer. Elle détient aussi le record de 128 heures à pédaler, pour atteindre 3109,1 km, sur Zwift.

« En cyclisme, ç’a été très tranquille ces derniers mois avec la pandémie et on commence à regarder les compétitions à venir. Je me suis inscrite au CanadaMan en juillet. J’en suis aussi à regarder pour les triathlons ou les ironmans qui seront offerts et je songe à faire un défi de « gravel bike ». Je suis inscrite au Gaspesia 100 (course de trail longue distance) pour l’épreuve du TP50, en juin, ainsi qu’au Marathon du Mont-Mégantic, également en juin. Les activités reviennent et on reprend tranquillement le goût. C’est sûr que j’étais au creux de ma motivation ces derniers mois, comme ce fut le cas pour plusieurs athlètes. Je me suis rendu compte que c’est important dans ma vie, toujours en y allant de façon sereine et saine », confie-t-elle.

« Comme à mon habitude, je suis en train de me planifier un défi maison à nouveau cette année, à temps perdu. Ce serait d’aller pédaler dans les plus belles cotes du Québec parce qu’on a de très belles places. J’en ai déjà visité plusieurs et c’est possible que je lance ce défi-là, cet été, dans le style Tour du Québec. Je l’échelonnerais sur plusieurs fins de semaine », conclut-elle.