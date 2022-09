« Je vous remercie de venir à notre chalet d’été, le Stade Quillorama » – René Martin

Bien que le résultat final quant à la première saison des Aigles de Trois-Rivières dans la Frontier League ne fut pas celui escompté, les Aigles ont tout de même livré une bonne bataille au classement, jusqu’à la fin du mois de juillet.

La formation trifluvienne amorcera sa dernière série à domicile, ce vendredi, et le président des Aigles, René Martin, a livré un témoignage ce matin.

« Je déteste les fins de saisons. Les derniers week-ends de l’année me rendent toujours un peu triste. Je vois des joueurs pour la dernière fois, je vois des employés pour la dernière fois, je vois des membres de l’organisation pour la dernière fois et je vois des bénévoles pour la dernière fois. Ça me fait toujours un petit quelque chose puisque je les adore », a-t-il témoigné.

« J’adore nos joueurs! Ils ne sont pas parfaits, mais ils jouent au baseball par passion, et ça, ça mérite le respect. Ils nous ont fait vivre des émotions, des joies, des peines, et ils nous ont permis d’y croire jusqu’au bout. »

Monsieur Martin a également rappelé son amour envers les fans, mais aussi envers les partenaires.

« Ça me rend triste puisque je trouve que les hivers sont trop longs. L’été est souvent synonyme de vacances, de voyages et de chalets. Je vous remercie de prendre vos vacances à Trois-Rivières, de voyager en terre trifluvienne, et de venir à notre chalet d’été, le Stade Quillorama. J’ai déjà hâte de tous vous revoir l’année prochaine et de vivre une nouvelle saison avec vous. Je vous remercie de votre soutien inconditionnel et de faire partie de la famille », a-t-il ajouté.

« J’adore nos ambassadeurs, nos dévoués employés et bénévoles. Encore une fois, ça me rend triste parce que je vous considère comme ma deuxième famille et j’ai déjà hâte de vous retrouver la saison prochaine. Je vous tiens tous en haute estime et je suis déjà fébrile à l’idée de préparer la saison 2023 avec vous. En terminant, je vous invite tous au chalet d’été ce week-end. Nous avons la chance de terminer la saison 2022 en votre compagnie. Ce sera une belle façon de finir la saison en beauté et de réaliser à quel point on a tous hâte à 2023 », a-t-il conclu.