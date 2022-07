Jacques Villeneuve aura un volant en NASCAR Pinty’s

Huit ans après sa dernière visite au Grand Prix de Trois-Rivières, Jacques Villeneuve aura à nouveau un volant en NASCAR Pinty’s les 5, 6 et 7 août.

L’ancien champion du monde de Formule 1 compte plusieurs présences au grand prix trifluvien et ajoutera du piquant en piste, avec le Trifluvien Jean-François Dumoulin. Ils viendront se battre avec un peloton de tête toujours animé par les Kevin Lacroix, Alex Tagliani, Andrew Ranger, Louis-Philippe Dumoulin et Marc-Antoine Camirand.

Jacques Villeneuve oncle également présent

La semaine dernière, c’est la présence de Jacques Villeneuve oncle qui avait été confirmé à bord d’une voiture de la série des Légendes Modifiées.

» Je ne croyais plus courir dans ma vie, a-t-il lancé d’entrée de jeu. Je pensais bien avoir pris ma retraite en 2016. Ici, le fun à Trois-Rivières, c’est que je connais bien la piste. Je remercie tout le monde de me donner cette chance de courir ici. On va avoir bien du plaisir! »

L’équipe du GP3R profitera d’ailleurs de son passage à Trois-Rivières pour l’introniser au Temple de la renommée du Grand Prix.

» Depuis que je suis dans l’organisation du Grand Prix, j’aimerais et je pense que sa place est au Temple de la renommée. On en a parlé à maintes reprises et ça se produit enfin! « , a confirmé Dominic Fugère, directeur général de l’événement.

» On veut lui offrir un tour d’honneur sur sa carrière, renchérit ce dernier. On fait quatre intronisés cette année, dont lui. Mais Jacques ne voulait pas seulement venir à Trois-Rivières pour les honneurs. Son métier, sa passion, c’est de compétitionner. Avec la venue des Légendes Modifiées, on avait une belle opportunité. On a pensé faire courir Jacques dans le Défi urbain Chevrolet, on a aussi pensé à la Formule 1600, mais on a finalement choisi les Légendes Modifiées. »

Rappelons que la dernière visite d' »Oncle Jacques » au Grand Prix de Trois-Rivières remonte à 2015.