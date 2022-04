Importante victoire des Lions face aux Cyclones

Les Lions de Trois-Rivières affrontaient ce soir les Cyclones de Cincinnati, au Colisée Vidéotron. Les locaux ont fait tout ce qu’il fallait ce soir pour l’emporter, en équipe, au pointage de 4 à 2.

Ailleurs ce soir, Worcester est revenu de l’arrière en troisième période, chez lui, pour l’emporter 4 à 3. Les Lions se hissent donc au 3e rang de la Division Nord avec .516 de pourcentage de victoires. De leur côté, les Mariners glissent à .508, tandis que Worcester grimpe à .508.

Les Lions devaient à nouveau évoluer sans Olivier Archambault ce soir, premier pointeur de l’équipe avec 52 points.

Aucune des deux équipes n’est parvenue à ouvrir la marque en première période. Les Lions ont eu un léger avantage sur les Cyclones. Ces derniers ont eu deux bonnes chances en fin de période, mais une rondelle a terminé sa trajectoire sur le poteau, tandis que l’autre a trouvé la jambière d’Arthurs Silovs en plein déplacement. Puis dans les secondes suivantes, Max Kaufman a eu une très bonne chance de marquer, mais Sean Bonar a sorti la mitaine au bon moment.

Cincinnati a amorcé la deuxième vingt d’un meilleur pied avec une situation à deux contre un dès les premiers instants. Non seulement Luke Orysiuk a coupé le jeu, mais il y est allé d’une bombe vers Alexandre Fortin, oublié derrière la défensive des Cyclones. S’amenant seul devant Bonar, il lui a servi un tir vif dans la partie supérieure, ce qui ouvrait la marque ce soir.

Ce même Fortin est revenu à la charge à mi-chemin de l’engagement. Cette fois, il a repéré Justin Ducharme, fraichement revenu de Laval, qui s’occupait de doubler l’avance des locaux.

Les Cyclones sont revenus dans le match moins de deux minutes plus tard par l’entremise de Justin Vaive, le fils de Rick Vaive, qui fait d’ailleurs la manchette depuis quelques jours. Pourquoi? Parce que le paternel, qui compte trois saisons de plus de 50 buts avec les Maple Leafs de Toronto, détient le record de 54 buts en une saison chez les Leafs, record que vient d’égaler Auston Matthews.

Le restant de la période appartenait à Silovs qui au final, aura repoussé dix rondelles lors de cette période médiane.

En troisième période, Anthony Nellis a d’abord permis aux siens de respirer en redonnant une avance de deux buts aux Lions. Or, Sean Allen venait battre Silovs quelques instants plus tard, redonnant confiance aux Cyclones.

Cette mince avance tiendra pour les locaux, Alexis D’Aoust ajoutant un quatrième but pour les Lions dans la dernière minute de jeu.

Prochains duels

Il ne reste que six matchs aux Lions, dont cinq face aux Railers de Worcester avec qui ils sont en lutte pour une place en séries éliminatoires. Évidemment, ces matchs seront cruciaux, et profitables aux Mariners du Maine si les rencontres entre Trois-Rivières et Worcester se terminent toujours à la régulière.

Les Lions seront à Worcester vendredi et samedi, avant de revenir à la maison pour clore la saison avec quatre matchs. Le Mardi 12 avril, ils seront opposés au Thunder d’Adirondack. Par la suite, Worcester sera en ville les 13, 15 et 16 avril pour peut-être départager le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.