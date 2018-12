Week-end de 24 buts pour le Climatisation Cloutier

Crédit photo : Photo via Facebook

Rossés 11 à 1 à domicile la semaine dernière, le Climatisation Cloutier est allé l’emporter 15 à 3 à Donnacona vendredi avant de les renverser de nouveau 9 à 1, le lendemain soir, à domicile.

Le Climatisation Cloutier occupe «potentiellement» le troisième rang s’il remporte ses matchs en main.

«Il fallait se relever de notre défaite de 11 à 1 subie à domicile. On s’est parlé dans le blanc des yeux avec les gars et l’objectif n’était pas de gagner de cette façon-là, mais de performer pendant 60 minutes», a confié l’entraîneur-chef Éric Haley.

«C’est ce qu’on a fait vendredi! Pour ce qui est samedi, c’était seulement 3 à 0 après deux périodes, mais on avait bien contrôlé la deuxième période. Je pense qu’on a accordé que cinq lancers. On les a probablement fatigués en jouant en bas de zone. Reste que pour un coach, on aime mieux les matchs serrés pour se préparer aux séries éliminatoires.»

Dans le premier match, plusieurs joueurs s’en sont donné à cœur joie.

Zackary Beaudoin a obtenu 2 buts et 4 aides, pendant que Marc-Antoine Bouillon et Jérémie Janneteau inscrivaient un tour du chapeau, en plus d’ajouter une passe. Gabriel Roberge a obtenu 4 points, alors que les Mikaël Langlois, Olivier Ouellet, Louis-Michel Lafreniere, Kevin Rock, Derek Morrissette et Marc-André Carré récoltaient tous 3 points.

Le Cap-de-la-Madeleine menait 5 à 0 après 14 minutes et 10 secondes de jeu. Notons que le même soir, les Loups de La Tuque et les Condors de Nicolet s’offraient un match de 11 à 10!

Lors du match retour, ce fut plus serré, car les locaux ne menaient que 3 à 0 après 40 minutes de jeu avant d’exploser avec 6 buts au dernier tiers.

Pier-Olivier Grand-Maison s’est d’abord offert un cadeau de Noël à l’avance avec une récolte de 4 buts et 2 aides. Janneteau a quant à lui continué son bon travail avec 5 points, tout comme Ouellet et Beaudoin avec 3 points chacun.

Pas moins de 571 se sont déplacés à l’Aréna Jean-Guy Talbot pour l’occasion. L’action reprendra dès vendredi alors que le Cap-de-la-Madeleine a rendez-vous à Louiseville pour y affronter le Bellemare.