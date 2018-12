Une année de transition et d’apprentissage

À sa première année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec le Phoenix de Sherbrooke, Jacob Rabouin s’adapte bien à cette nouvelle réalité tout en poursuivant ses études au Cégep de Sherbrooke.

Choix de quatrième tour du Phoenix et 63e joueur sélectionné au total lors du dernier repêchage, le jeune défenseur de Saint-Alexis-des-Monts a suffisamment impressionné l’organisation pour occuper un casier dans le vestiaire de l’équipe. «Ça va super bien jusqu’à maintenant. On a un bon groupe de joueurs. Nous sommes bien entourés et on a un bon encadrement. Je me suis bien intégré. J’ai créé des liens rapidement avec d’autres joueurs. Mon début de saison va aussi plutôt bien jusqu’à maintenant», souligne l’ancien Estacades de Trois-Rivières.

Avec le titre de recrue, Jacob Rabouin reconnaît que son temps de jeu pourrait être réduit cette saison. Toutefois, il entend consacrer tous les efforts nécessaires pour démontrer son savoir-faire à l’équipe d’entraîneurs. «Je dois me battre pour être dans l’alignement à chaque match. Je prends cette année-là pour apprendre et m’améliorer. Peu importe ce qui va arriver, je vais travailler fort toute la saison. Je veux progresser», confie le défenseur.

À ses premiers coups de patin avec le Phoenix de Sherbrooke, Jacob Rabouin a réalisé l’ampleur et le professionnalisme du circuit. «C’est spécial quand même. Pour être honnête, j’ai été impressionné. Ça n’a rien à voir avec l’an passé. C’est vraiment différent du Midget AAA. C’est plaisant ce qu’ils font avec nous. On a une super belle organisation et j’aime vraiment mon expérience», assure-t-il.

L’Aleximontois reconnaît que sa nouvelle équipe est très jeune cette année. Il croit cependant que tous les éléments sont en place pour connaître du succès. «On a 13 ou 14 nouveaux joueurs cette année. Tout le monde travaille fort. On a une bonne chimie. On a le potentiel pour connaître une bonne saison. Tous les gars doivent donner du sien et apporter quelque chose à l’équipe».

Au moment d’écrire ces lignes, Jacob Rabouin avait disputé 13 rencontres sur une possibilité de 34. «Les entraîneurs m’ont fait confiance. Je suis content de mon utilisation. J’ai pu démontrer ce que j’étais capable de faire. J’ai appliqué des bonnes mises en échec et j’ai fait deux combats lors des deux premières parties», raconte-t-il.