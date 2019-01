Plusieurs Estacades sélectionnés par Hockey Québec

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette

Hockey Québec annonce ses 20 joueurs sélectionnés pour les Jeux du Canada 2019

Hockey Québec a dévoilé la sélection finale qui compose Équipe Québec pour les Jeux du Canada 2019, qui se tiendront à Red Deer, en février prochain. Les 20 joueurs ont été sélectionnés en collaboration avec le Centre de soutien au recrutement (CSR) de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), dirigé par son directeur, Carl Bouchard.

Parmi les heureux élus se trouvent William Rousseau, du Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph, et les Anthony Bédard, Zachary Bolduc, Maxime Pellerin, Jacob Guévin et Tristan Luneau, de la filière des Estacades de Trois-Rivières.

«Il s’agit d’un honneur pour les joueurs sélectionnés de porter le chandail Équipe Québec et de représenter notre province aux Jeux du Canada. C’est une grosse étape dans leur développement personnel et leur cheminement d’athlète. En plus de ceux sélectionnés, plusieurs excellents joueurs ont participé au processus de sélections. Ils se doivent de poursuivre leurs efforts. Plusieurs autres opportunités s’offriront à eux dans le futur», a confié le directeur du développement des joueuses et des joueurs de Hockey Québec, Marcel Patenaude.

Les 20 joueurs seront dirigés par l’entraîneur-chef Martin Laperrière (Remparts Québec, LHJMQ), aidé de l’entraîneur-associé Frédéric Lavoie (Estacades Trois-Rivières, LHMAAAQ), l’entraîneur adjoint Maxime Desruisseaux (Tigres Victoriaville, LHJMQ), l’entraîneur des gardiens Maxime Ouellet (Hockey Québec) et de l’entraîneur vidéo Mike Maclure (Harfangs Triolet, LHEQ).

«Nous sommes convaincus que les joueurs sélectionnés représenteront fièrement notre province lors de cette compétition nationale. Nous leur souhaitons de profiter pleinement de l’expérience et invitons tous les Québécoises et Québécois à les soutenir et encourager tout au long de la compétition», a pour sa part commenté le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard.

Avant de s’envoler vers l’Alberta, les Québécois prendront part à un dernier camp préparatoire, du 11 au 13 février, au Centre ISATIS de Saint-Constant.

Horaire Équipe Québec – Ronde préliminaire Jeux du Canada 2019

Les Québécois débuteront la ronde préliminaire de cette compétition nationale en affrontant la formation du Nouveau-Brunswick le samedi 16 février, à 18h (Heure de l’Est). La formation de Martin Laperrière se mesurera à la Nouvelle-Écosse le lendemain, dimanche 17 février, à compter de 14h30 (Heure de l’Est), avant d’affronter la formation ontarienne le lundi 18 février, dès 21h30 (Heure de l’Est). (JC)