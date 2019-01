Midget AAA: Lourde perte pour les Estacades

Miguel Tourigny gradue avec l’Armada

La direction de l’Armada de Blainville-Boisbriand, formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a confirmé que le défenseur Miguel Tourigny, des Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA), terminerait la saison au niveau junior.

Âgé de seize ans (09-02-2002) et vétéran à sa deuxième année avec les Estacades, Tourigny fut sélectionné par l’Armada en deuxième ronde – 23e rang – du repêchage 2018 de la LHJMQ.

Fier compétiteur et leader au sein de son équipe, il aura laissé sa marque au sein de la formation des Estacades. «La direction, le personnel d’entraîneurs et les joueurs des Estacades lui souhaitent la meilleure des chances avec l’Armada», peut-on lire via le communiqué officiel émis par les Estacades.

Statistiques de Miguel Tourigny avec les Estacades

2017-2018: 39PJ 2B 19A 21PTS 28PEM +11 1BAN

2018-2019: 26PJ 4B 27A 31PTS 59PEM +6 1BAN

Total : 65PJ 6B 46A 52PTS 87PEM +17 2BAN

Source: Estacades de Trois-Rivières – Midget AAA