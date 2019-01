Midget AAA: Justin Deblois avec les Estacades de Trois-Rivières

Par Serge Lamontagne, Icimédias

Après une demi-saison avec la formation des Chevaliers de Lévis dans la Ligue Midget AAA, le défenseur Justin Deblois de Lac-Etchemin terminera l’année dans l’uniforme des Estacades de Trois-Rivières.

Les Chevaliers ont libéré le défenseur de 16 ans mardi à la suite du retour, dans l’uniforme lévisien, du défenseur beauceron Jacob Bernard qui, jusque-là, évoluait dans la Ligue Junior majeur du Québec.

Les Estacades ont réclamé le hockeyeur lacetcheminois dès le lendemain. Ce dernier a pris part à sa première pratique dès le lendemain et sera en uniforme avec sa nouvelle équipe dès ce soir (vendredi) alors que le Blizzard du Petit Séminaire Saint-François sera de passage en Mauricie. Dimanche, les Estacades visiteront les Élites de Jonquière.

S’il est déçu de quitter les Chevaliers qui, rappelons-le, sont invaincus en 32 matches cette saison, Justin Deblois se dit heureux de se retrouver avec les Estacades qui, souligne-t-il, représentent l’une des très bonnes formations du circuit et qui a donné du fil à retordre aux Chevaliers cette saison.

Il dit avoir hâte à son premier affrontement contre ses anciens coéquipiers qui aura lieu le 23 janvier prochain à Trois-Rivières. «J’entrevois ce nouveau défi avec optimisme et je me concentre sur le reste de la saison. Nous avons les atouts pour aller loin et je vais me concentrer là-dessus pour le moment», mentionne le jeune défenseur qui tentera, l’an prochain, de se tailler un poste avec les Huskies de Rouyn-Noranda de la LHJMQ qui l’avaient repêché l’été dernier.