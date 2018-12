Michel Cormier Jr célébré au Centre Bell

Crédit photo : Photo LHJMQ.qc.ca

Le Trifluvien Michel Cormier Jr a rejoint, le 16 mars dernier, une étape importante dans sa carrière. Il y avait célébré son 1000e match, à Ottawa, alors que les Stars de Dallas rendaient visite aux Sénateurs.

Il a été célébré hier lors de l’affrontement opposant entre les Sharks de San Jose et le Canadien de Montréal. Pour l’occasion, il était accompagné de parents et amis, mais également de ses ex-collègues de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les arbitres Marc Joannette et Frédérick L’Écuyer, ainsi que du juge de lignes Pierre Racicot.

Avant de joindre les rangs de la LNH, c’est la LHJMQ qui a eu le privilège d’avoir dans ses rangs Michel Cormier Jr. Lors des campagnes de 1997-98 à 2002-03, il aura travaillé un total de 257 matchs en saison régulière et séries éliminatoires.

Il a aussi travaillé lors du tournoi de la Coupe Mémorial de 2003 qui était tenu dans la Ville de Québec. (JC / http://lhjmq.qc.ca)

Aussi à lire | https://www.lhebdojournal.com/sports/hockey/series-eliminatoire-lnh-compteur-grimpe-michel-cormier-jr/