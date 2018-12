Les Chevaliers de Lévis remportent le Challenge Midget AAA

Crédit photo : Photo via https://liguemidgetaaa.ca

Les Chevaliers de Lévis ont remporté la 13e édition du Challenge Midget AAA – CCM qui était disputée au Centre des sports Jean-Claude Tremblay de La Baie. En grande finale, ils ont défait les Cantonniers de Magog 4 à 2.

Les Chevaliers ont remporté leur troisième titre au Challenge Midget AAA – CCM devant plus de 575 amateurs, un sommet dans le circuit. Les deux équipes ont offert une belle performance et se sont livré une chaude lutte comme l’indique le chiffre des lancers de 34 pour Lévis contre 33 pour les Magogois.

La troupe de Mathieu Turcotte a ouvert le pointage en première grâce à un but du capitaine Nicolas Daigle marqué en désavantage numérique.

La deuxième période a donné droit à du jeu plus ouvert où chacune des équipes y est allée avec une paire de buts, Charles-Antoine Dumont et Joshua Roy pour les Chevaliers alors que la réplique des Cantonniers est venue de Mathys Poulin et Isaac Belliveau.

Au dernier tiers, alors que les Cantonniers tentaient de créer l’égalité, Olivier Coulombe a ajouté un but d’assurance pour les Lévisiens

Les deux gardiens en présence, Thomas Couture et Olivier Adam, ont été solides à plusieurs reprises.

Le parcours des Estacades de Trois-Rivières a quant à lui pris fin en quarts de finale, samedi. En avance par deux buts après la deuxième période, ils ont vu les Cantonniers revenir de l’arrière pour finalement inscrire le but vainqueur en prolongation et l’emporter au compte de 5 à 4.

Les joueurs CCM du Challenge

Du côté des honneurs individuels, Nicolas Daigle (Lévis) et Marshall Lessard (Magog) ont été choisis par le comité hockey du tournoi les joueurs CCM du Challenge.

Pour cet honneur, les deux joueurs ont reçu chacun une paire de patins CCM, le partenaire majeur du tournoi. La Ligue de hockey Midget AAA du Québec remercie l’organisation des Élites de Jonquière pour leur accueil et leur hospitalité à l’égard des 24 équipes qui ont participé à cette première édition dans la belle région du Saguenay.

Deux Estacades parmi les étoiles

Deux joueurs des Estacades ont aussi été choisis par les dépisteurs sur l’équipe toute étoile du Challenge 2018.

Jacob Guévin, recrue de 15 ans, et le vétéran Miguel Tourigny, 16 ans, ont été les choix des recruteurs. Source : La Ligue de hockey Midget AAA du Québec