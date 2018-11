Le Climatisation Cloutier remporte un duel de fou!

Crédit photo : Photo courtoisie du Climatisation Cloutier

Le Desjardins – Wild de Windsor a encaissé un cinquième revers de suite, vendredi soir, en s’inclinant 8 à 6 face au Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine et ce malgré une belle remontée.

Les visiteurs ont chassé le gardien partant Kevin Ladouceur avec trois buts en un peu plus de trois minutes en première partie de la période initiale. Zackary Beaudoin (5e), Olivier Tardif (5e) et Marc-Antoine Bouillon (5e) ont forcé l’entraîneur Simon Robidas à envoyer Louis Ménard dans la mêlée.

Guillaume Archambault (5e) a répliqué en milieu de période et Carl Lefebvre a réduit l’écart à un seul but avec son troisième but à 1:49 en deuxième période.

Kevin Rock (5e) a procuré une avance de deux buts aux visiteurs, mais Nolan Poulin en a décidé autrement avec ses deux premiers buts du match. Marc-André Carré (3e) a redonné les devants 5-4 aux visiteurs avec un peu plus de quatre minutes à faire à la période, mais Nolan Poulin (8e) a nivelé le pointage avec 11 secondes à jouer.

Mathieu Boutin a semé la joie chez les 544 spectateurs présents au Centre J.-A.-Lemay à 12:32 en troisième période. Les partisans de l’équipe avaient espoir de voir leur équipe mettre fin à la série noire de quatre défaites, mais les Zackary Beaudoin (6e), Marc-Antoine Bouillon (6e) et Dérek Morrissette (3e) en ont décidé autrement.

Le but de Morrissette a été inscrit alors que deux de ses coéquipiers sortaient du cachot. Le Desjardins – Wild venait de profiter d’une supériorité numérique à cinq contre trois pendant deux minutes complètes de jeu sans être capable de créer l’égalité au grand désarroi des amateurs.

Les visiteurs ont dirigé 43 tirs vers les deux gardiens du Desjardins – Wild, tandis que Sébastien Dubé-Rochon recevait 40 lancers.

André Thibault, Sébastien Roy et Carl Lefebvre ont jeté les gants face à Gabriel Mailhot, Guillaume Taupier et Jacob Jacques.

Le Cap-de-la-Madeleine rentre à la maison ce samedi alors que le Bellemare de Louiseville sera en visite. (Source: Robert Legault)