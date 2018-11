L’attaque du Climatisation Cloutier s’amuse face à Nicolet

Crédit photo : Photo courtoisie

LHSAAAQ. Le Condor de Nicolet était de passage à l’Aréna Jean-Guy Talbot et a vu les locaux s’amuser offensivement. En avance 6 à 1 à la mi-match, ils ont filé vers une victoire de 8 à 4, grimpant du même coup au troisième rang du classement général.

Sébastien Savoie avait ouvert la marque dès la 39e seconde pour les visiteurs. Le Climatisation Cloutier est revenu avec trois buts via Olivier tardif, Marc-Olivier Groleau et Derek Morissette.

Les locaux ont ensuite inscrit trois autres buts en trois minutes dans la première portion de la période médiane gracieuseté de Keven Robert, d’Olivier Tardif, avec son deuxième but de la rencontre, et de Mikaël Langlois.

En avance 6 à 1, le Cap-de-la-Madeleine l’a emporté 8 à 4. Morrissette a terminé la rencontre avec 4 points, tandis que Zackary Beaudoin, Marc-Olivier Groleau et Jérémie Janneteau ont amassé 3 points chacun.

«On s’est très bien débrouillé! Je dis souvent qu’une équipe, ce n’est pas 20 joueurs, mais bien 24 ou 25 et on en a eu la preuve encore. Nous avions des gars de suspendus, mais on a connu un bon match. Même sur le plan pugilistique, le jeune Guillaume Taupier (21 ans) a impressionné avec deux combats contre (Clint) Butler, qu’il a gagné haut la main d’ailleurs. On avait aussi Pier-Luc Bourassa qui est arrivé dans une transaction à trois équipes», commente l’entraîneur-chef Éric Haley.

«Notre avantage numérique a bien performé (3 en 6 : 50%). On a travaillé fort là-dessus ces derniers temps et c’est de bon augure! La confiance va revenir. Défensivement, nous avons donné quatre buts alors on va continuer de travailler la défensive de zone et le repli défensif. On affrontait une bonne équipe par contre, eux qui avaient encore inscrit 9 buts la veille.»

Le Climatisation Cloutier a dirigé 48 lancers sur la cage d’Émilien Boily. De son côté, Derick Roy a repoussé 30 tirs dans la victoire des siens. Coach Haley a bien aimé ce qu’il a vu de la part de ses deux joueurs invités, Jérémie Janneteau et Pier-Olivier Grand-Maison.

«Janneteau a obtenu 1 but et 2 passes et ça faisait un an et demi qu’il n’avait pas chaussé les patins. Je l’avais coaché à l’époque des Prédateurs de Laval (LNAH) et c’est vraiment un gars comme Brendan Gallagher. Il est rendu en Ontario, mais il est de retour dans le coin de Montréal pour un petit bout alors on va pouvoir se servir de lui et de son statut de joueur LNAH pendant la blessure de Billy Lacasse (aussi de statut LNAH)», témoigne-t-il.

«Pier-Olivier (Grand-Maison) a quant à lui obtenu 2 passes. J’avais Antoine Masson qui jouait à la pointe, mais il a quitté le match après avoir été coupé au-dessus de l’œil. Grand-Maison, un produit local et ancien Estacades de Trois-Rivières, a très bien fait. C’est un gars qui a un bon coup de patin, un bon lancer et de bonnes épaules. Par contre, il appartient aussi à Rivière-du-Loup (LNAH) alors il fait la navette. Lorsqu’il aura joué 9 matchs dans la LNAH, il va devoir décider avec qui il voudra compléter la saison.»

La prochaine rencontre de la formation madeleinoise aura lieu vendredi, à 20h30, du côté de Windsor. Le prochain match à domicile aura lieu samedi, le 1er décembre, face au Bellemare de Louiseville.

«On a eu un peu moins de monde ce week-end (550 spectateurs), mais les gens présents ont été servis. On a rentré des gars capables de jeter les «mites» et on a offert un beau show offensif. Avec la présence du Bellemare le 1er décembre, ça veut dire que les deux équipes les plus «toughs» de la ligue s’affronteront alors on invite les spectateurs en grand nombre», conclut coach Haley.

Photo courtoisie – Jimmy Vachon