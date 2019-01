LAH: Samuel Montembeault parmi les étoiles

Crédit photo : Facebook - Springfield Thunderbird/Kelly Shea

L’ancien gardien de but des Estacades de Trois-Rivières, de la Ligue de hockey Midget AAA, Samuel Montembault, a été invité au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH) qui se tiendra à Springfield les 26 et 27 janvier prochains.

Le gardien des Thunderbirds de Springfield, le club-école des Panthers de la Floride, a reçu l’invitation la semaine dernière. Il fait partie d’une sélection de 12 joueurs qui représentera la Division Atlantique et qui a été déterminée par un comité d’entraîneurs.

Après avoir connu des hauts et des bas à sa première saison chez les professionnels, où il avait été envoyé dans la mêlée à titre de gardien numéro 1, il a amorcé la saison sur les chapeaux de roue.

Jusqu’ici en 2018-2019, il a joué dans 24 des 36 matchs de son équipe. Il a maintenu une fiche de 11 victoires, 7 défaites, 5 défaites en prolongation, une moyenne de buts alloués à 3,02, un taux d’efficacité de .910 et un jeu blanc.

Si chacune des 31 équipes doit être représentée, Samuel Montembeault est l’un des deux Thuderbirds qui a retenu l’attention, avec son coéquipier Henrik Borgstrom. Les deux joueurs auront donc la chance d’évoluer devant leurs partisans.

Le gardien de Bécancour est aussi l’un des rares Québécois a mérité pareil honneur avec Alex Belzile (Saint-Éloi) du Rocket de Laval, Francis Perron (Laval) du Barracuda de San Jose, et l’entraîneur du Crunch de Syracuse, Benoit Groulx (Hull).

Depuis 1995, plus de 94% des participants de la Classique des étoiles de la Ligue américaine de hockey ont joué dans la Ligue nationale de hockey, fait valoir la ligue dans un communiqué diffusé sur son site Web. Est-ce que ce sera bientôt le cas de Montembeault qui avait été rappelé par les Panthers la saison dernière, où il avait agi comme gardien auxiliaire sans toutefois voir d’action?

La semaine dernière, dans un éditorial publié sur therattrick.com, qui couvre les activités des Panthers, Danny Janicas posait la question: Quand verra-t-on Samuel Montembeault (dans la LNH)? Dans un contexte où un retour de l’équipe dans la course aux séries semble improbable, le journaliste croit que les Panthers devraient lui donner un essai. D’autant plus qu’il représente l’avenir de l’organisation devant le filet et qu’il n’a pas eu l’occasion de se faire valoir durant les matchs pré-saisons.