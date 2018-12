Estacades: Deux victoires le même soir… et une autre samedi!

Crédit photo : Photo via Facebook

Vendredi, les Estacades de Trois-Rivières ont remporté le double duel contre Jonquière, soit par la marque de 5 à 4 en prolongation lors du «match à finir» du 2 novembre dernier et au pointage de 6 à 4 dans le match régulier. Samedi, c’est avec un gain décisif de 5 à 1 que Trois-Rivières a défait les Lions du Lac St-Louis.

Pour l’entraîneur trifluvien, ce fut «une grosse soirée de cinq points et le résultat est pleinement mérité». Dans le match à compléter, c’est un but d’Alexandre Parent, en avantage numérique, à la 22e seconde de la prolongation qui a scellé le match. Zachary Bolduc s’est illustré en récoltant 4 points. Peu occupé, Alexis Giroux a fait face à 18 lancers pour mériter la victoire.

Quant au deuxième match, ce fut l’affaire des unités spéciales. Jonquière a marqué 3 de ces 4 buts en avantage numérique pendant que les Estacades inscrivaient aussi 3 buts en même situation, mais également une fois en infériorité numérique. Les Estacades se sont montrés très avares face aux Élites les limitant à seulement 13 tirs au total, dont seulement 2 au dernier tiers. Au total des deux matchs, les locaux ont dominés 68 à 31 dans les tirs au but.

Anthony Bédard a dirigé l’attaque avec un but (8e) et deux aides. Les autres filets appartiennent à Xavier Filion (7e), Alexandre Parent (15e), Jacob Guévin (3e), Zachary Bolduc (9e) et Tommy Luneau (2e).

Samedi

C’est avec un gain décisif de 5 à 1 contre les Lions du Lac St-Louis que les Estacades ont terminé leur excellent week-end, ajoutant 8 points au classement sur une possibilité de 9. Menés à l’attaque par Anthony Bédard (9e-10e), Zachary Bolduc (10e), Alexandre Parent (16e) et Nick Rhéaume (4e), les joueurs de Frédéric Lavoie ont su être bien hermétiques défensivement, sachant que les Lions comptent sur une excellente attaque.

En commentaires d’après-match, l’entraîneur-adjoint Francis Nolin admettait d’emblée «que les Estacades affrontaient, en Devon Levi, un très bon gardien. C’est en allant au filet chercher les rebonds que ç’a été bénéfique, car c’est un gardien très dur à battre sur le premier lancer. Les unités spéciales ont été un gros morceau».

Les Estacades sont invaincus à leurs 6 derniers matchs, dont les 5 derniers à domicile. Ils seront à Gatineau pour deux matchs le week-end prochain, pour ensuite se rendre à Ville La Baie, au Saguenay, afin de participer au Challenge Midget AAA. Le prochain match à domicile aura lieu le 6 janvier dès 13h.

(Source: Luc Martel, Estacades)