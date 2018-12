Bilan de mi-saison positif pour le Climatisation Cloutier

Crédit photo : Photo courtoisie - Jimmy Vachon

Le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine, formation de la Ligue de hockey senior AAA du Québec, a connu une bonne première moitié de saison. Positionnée au 6e échelon du classement général, elle pourrait aussi bien occuper la 3e position…

En effet, les Madelinois ont 13 points, mais n’ont disputé que 11 rencontres comparativement à Nicolet (3e: 15 pts en 15), Waterloo (4e: 14 pts en 12) et Joliette (5e: 14 pts en 13).

«C’est certain que les matchs en main ne nous donnent peut-être pas une bonne idée au niveau du classement. On est satisfait de notre début de saison, mais est-ce que ça pourrait être mieux? Oui. On a des matchs en main, mais il va falloir les gagner. Dans l’ensemble, notre objectif de terminer dans le Top-4 est encore atteignable», lance d’emblée le directeur général, Fabien Dubé.

«Sur la glace, notre choix de troisième ronde, Antoine Masson (22 pts en 11 matchs), connaît une saison incroyable avec une moyenne de deux points par match. L’acquisition de Zackary Beaudoin (19 pts en 8 matchs) en début de saison rapporter ses dividendes aussi. On a ajouté Marc-Antoine Bouillon (10 pts en 6 matchs) ensuite alors ce sont trois joueurs de qui on ne s’attendait pas à un apport aussi offensif. Tant mieux, surtout que les gars s’impliquent aussi dans les trois zones, ce qui est très important. Derrière, je suis content de l’éclosion de Gabriel Roberge, même si on ne parle pas d’un joueur établi encore. Il est quand même rendu à 7 matchs avec nous.»

Derek Morrissette connaît lui aussi un bon début de saison avec 14 points en 9 matchs, tout comme Marc-André Carré avec 12 points au compteur. Olivier Tardif a pour sa part inscrit 6 buts et récolté 5 aides en 10 rencontres, en plus d’avoir 47 minutes de pénalité en banque.

Le Climatisation Cloutier attire davantage de fans cette année. Est-ce que le départ des Draveurs de Trois-Rivières aura aidé la formation trifluvienne?

«Je ne sais pas si c’est lié à ça, mais on voit une différence. On a une forte augmentation. On est satisfait! Est-ce que ça pourrait être mieux? Oui. Je pense que la qualité du spectacle qui est offert depuis le début de la saison paraît aussi sur les assistances. On a une équipe qui est le fun à voir jouer, des bons gardiens spectaculaires, une attaque dévastatrice et des hommes forts qui font un travail incroyable», confie M. Dubé.

«On est une équipe respectée, que ce soit à la maison ou sur la route. C’est vraiment notre «robustesse en équipe» qui est respectée à travers la ligue et c’est certain que ça donne d’excellents combats et des bons matchs sur le plan physique.»

La date limite des transactions est fixée au 20 décembre. Fort à parier que le directeur général lâchera quelques coups de fil pour améliorer sa formation?

«Est-ce que je suis satisfait de mon équipe présentement? Oui. Est-ce que j’essaye de l’améliorer? Oui. On ne veut pas avoir une bonne équipe, on veut avoir une excellente équipe, car on est en bonne posture. La semaine dernière, on a fait une première transaction importante en allant chercher le défenseur format géant Antoine Arsenault. Jusqu’au 20 décembre, on va regarder ce qu’on peut faire pour encore s’améliorer.»

Arsenault a d’ailleurs récolté un point à son premier match avec l’équipe. Il avait obtenu 2 points en 9 rencontres avec le Wild-Desjardins de Windsor.

La deuxième moitié de saison s’amorcera ce vendredi face à Bécancour, dès 20h30.

«On s’attend à un très bon match. On a battu Bécancour sur sa patinoire lors de son match d’ouverture le 5 octobre dernier. C’est une équipe qui se présente toujours, qui est bien dirigée et qui a un excellent punch à l’attaque. Il va falloir être prêt à jouer un bon match dans les trois zones», conclut-il.

Le Formule Fitness n’est qu’à un seul point du Climatisation-Cloutier.