Florence Brunelle brise la glace

Le Fonds de l’athlète de la Mauricie (FAM) a dorénavant remis sa première bourse, soit à Florence Brunelle. À l’automne 2021, Excellence sportive Mauricie avait officiellement lancé le Fonds de l’athlète et la plus jeune athlète de la délégation canadienne aux Jeux olympiques Beijing 2022 une bourse de 2000$ afin de souligner son travail et son engagement à titre d’athlète de haut niveau.

Au cours des Jeux olympiques Beijing 2022, la Trifluvienne a pris part à trois compétitions, soit le relais par équipe mixte (6e position), le relais féminin (4e position) et le 500 mètres (19e position). Aussitôt la compétition olympique terminée, elle enchaînait avec les Championnats du monde juniors où elle a décroché pas moins de trois médailles d’or, soit au 500 mètres, au 1000 mètres, ainsi qu’au relais par équipe.

Florence Brunelle a connu une ascension fulgurante sur la scène internationale en patinage de vitesse courte piste. Âgée de seulement 16 ans, elle a remporté la première médaille canadienne de courte piste en 2020 aux Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver en allant chercher le bronze au 500 mètres, et au 1000 mètres. Elle a ensuite enchaîné sa séquence positive en remportant quelques semaines plus tard l’argent au 500 mètres et au 1 500 mètres aux Championnats du monde juniors de 2020. Ces succès lui ont permis de se hisser au deuxième rang au cumulatif à ses premiers Championnats du monde juniors.

La jeune athlète a fait son entrée au sein de l’équipe canadienne senior à 17 ans et participé à ses premiers Championnats du monde en 2021, se classant au Top-10 du 500 mètres et du 1500 mètres, et dans les 15 premières du classement cumulatif mondial. (JC)