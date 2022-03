Florence Brunelle brille aux Championnats juniors

Fraichement revenue des Jeux olympiques de Beijing, Florence Brunelle ne pouvait prendre de repos puisqu’elle avait rendez-vous aux Championnats mondiaux juniors. La Trifluvienne n’a pas chômé, terminant son week-end avec une récolte de trois médailles.

Florence et Ann-Sophie Bachand ont amorcé le week-end du bon pied, au 500m, où elles ont respectivement décroché les médailles d’or et d’argent. L’athlète de 18 ans a affiché un temps de 44,473, elle qui en était à sa troisième médaille en carrière à des Championnats du monde juniors après qu’elle eut mis la main sur l’argent au 500m, ainsi qu’au 1500m en 2020.

« C’était une bonne course où j’ai fait ce que j’avais à faire. Je suis tellement contente d’être de retour sur le podium, mais surtout parce que j’ai gagné l’or cette fois. Je suis tellement heureuse de partager le podium avec Ann-Sophie. Je suis vraiment fière d’elle et de la façon dont nous avons tous les deux rebondi après notre finale du 1500m où elle est tombée à cause de moi », a-t-elle confié.

Brunelle a ensuite décroché son deuxième titre de Championne du monde junior de la saison, dimanche, lorsqu’elle a remporté l’or dans l’épreuve du 1000m féminin à l’aide d’une série de dépassements parfaitement maîtrisés en fin de course.

Elle a passé une bonne partie de la finale A à l’arrière du peloton avant d’accélérer le rythme au moment où il restait deux tours à faire. Elle a dépassé le groupe au grand complet, par l’extérieur, avant de devoir étirer la jambe pour devancer la Sud-Coréenne Kim Gilli à la ligne d’arrivée pour ainsi mettre la main sur la médaille d’or.

3e médaille

Brunelle et Bachand ont ajouté à leurs réalisations sur le plan individuel en faisant équipe avec Anne-Clara Belley et Ayisha Qi Miao dans le cadre du relais. L’équipe canadienne a patiné en tête pendant la majorité de la course jusqu’à ce que les Néerlandaises prennent l’initiative, avec seulement quatre tours à faire. Brunelle a toutefois réussi un dépassement par l’intérieur dans le dernier tour, filant devant la patineuse des Pays-Bas pour ainsi s’avérer la première à franchir la ligne d’arrivée et donner la médaille d’or au Canada en vertu d’un temps de 4:19,363. Les Pays-Bas ont obtenu l’argent (4:19,469) tandis que la Hongrie a décroché le bronze (4:19,518).

La Trifluvienne termine donc son week-end avec une récolte de trois médailles d’or, rien de moins.

« Je suis très contente de pouvoir montrer de quoi je suis capable d’accomplir. C’était mon objectif, de remporter l’or, depuis les derniers Mondiaux juniors et ça fait vraiment du bien de réussir », a-t-elle conclut.