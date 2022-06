Éliott Trudel dans la cour des grands à 15 ans

Les amateurs de baseball l’ont probablement remarqué déjà, mais les Aigles ont bel et bien un jeune joueur en uniforme. Bien installé dans l’enclos de relève, Éliott Trudel, 15 ans, est assis avec les releveurs. Il attend qu’un lanceur soit appelé à se préparer avant de faire son entrée dans le match.

Éliott Trudel pratique le baseball depuis l’âge « Rallycap ». Rapidement, il a pris la décision de revêtir les jambières et le masque pour devenir receveur. Il continue de gravir les échelons au niveau Midget AAA, en plus d’avoir la chance de vivre une occasion sans pareille avec les Aigles de Trois-Rivières dans la Ligue Frontier.

« J’ai commencé à être receveur d’enclos avec les Aigles Junior, il y a quelques années, parce que mon coach du moment m’avait invité. J’ai tout de suite aimé ça et j’y suis retourné souvent. L’hiver, il y a des joueurs qui me demandent pour aller recevoir leurs balles chez Baseball 360. C’est arrivé avec Nathan Landry et Matthew Rusch était là, sur place. Il m’a vu et c’est là qu’il m’a demandé si je voulais tenter l’expérience avec Équipe Québec, l’an dernier. Je me suis donc retrouvé dans l’enclos à Trois-Rivières et quelques fois lorsque l’équipe jouait à Québec », confie le Trifluvien, tout sourire.

« Matthew m’a demandé de revenir cette année alors j’étais très content. Matthew a joué pour les Cascades de Shawinigan aussi, alors je fais souvent le même rôle avec eux. Je m’assois avec les joueurs et j’attends que le coach demande un releveur. Si le receveur n’est pas prêt entre les manches, ça m’est arrivé d’aller le remplacer pour les tirs d’échauffement du partant. J’ai dû m’habituer aux différents lancers parce que c’est certain que la balle arrive vite! Ça ne me stressait pas vraiment, par contre. »

Éliott a plusieurs avantages à occuper ce rôle. Non seulement il peut assister aux rencontres en étant aux premières loges, mais ça lui permet aussi de s’améliorer en tant que receveur, de développer une attitude professionnelle en bas âge et, surtout, d’améliorer son anglais puisque la majorité des joueurs s’expriment la langue de Shakespeare.

« Mon but, c’est de faire le plus de matchs possible lorsque mon horaire le permet. Ça m’apporte beaucoup d’expérience et c’est certain que ça m’aide. Il faut toujours prendre l’expérience qu’on peut aller chercher et c’est une très belle organisation. Ça me permet de me faire connaître en même temps. C’est sûr que le but ultime pour moi, ce serait de jouer professionnel un jour. Si j’ai une chance d’aller jouer aux États-Unis, je vais y aller », ajoute celui qui complète ses études de 4e secondaire à L’Académie les Estacades.

« J’adore être receveur! J’ai choisi ça très jeune. C’est moi qui dirige la game et je touche toujours à la balle. Le receveur est actif tout le long. Bref, si j’ai la chance de jouer avec les Aigles Junior, je vais le faire c’est sûr. Plus tard, j’aimerais même ça jouer pro ici, devant ma famille et mes amis. »

Chose certaine, le Trifluvien se plaît dans ses tâches. Si les Aigles l’invitaient à accompagner l’équipe à Québec ou Ottawa, il accepterait volontiers, si son horaire le permet.