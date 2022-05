Dumoulin termine 7e au Canadian Tire Motorsport Park

Victime d’une panne d’essence à quelques tours de la fin durant une neutralisation de la course, Louis-Philippe Dumoulin a dû se contenter de la 7e place lors du Ebay Motors 200 qui s’est déroulé au Canadian Tire Motorsport Park.

La course a commencé sous des conditions de pluie et la voiture #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare était performante. Les arrêts aux puits se sont bien déroulés et Louis-Philippe Dumoulin était deuxième lorsqu’est survenue la panne d’essence.

« C’est très décevant. Nous avons modifié notre ligne de course dans les premiers tours et tout se passait pour le mieux. À la fin, nous avions une cadence intéressante avec Kevin Lacroix et nous attendions tellement cette relance de la fin. Toutefois, notre calcul en quantité d’essence était erroné. Nous sommes remontés de la fin du peloton et cela allait bien, je passais les retardataires. En passant à l’extérieur du virage no. 3, deux retardataires se sont touchés et m’ont sorti, donc j’ai été obligé de revenir de l’arrière du peloton pour croiser le fil d’arrivée septième en seulement deux tour. Ce n’est quand même pas si mal, même si ce n’est pas ce que nous souhaitions car nous avions la voiture pour gagner », explique le pilote trifluvien.

Dumoulin était parti de la pole, ayant enregistré le chrono le plus rapide lors de la séance d’essais. Un mélange de pluie et de forts vents en milieu d’après-midi a obligé les officiels à annuler la qualification.

« Les essais se sont bien passés. La voiture était rapide sur un tour et notre objectif est d’améliorer certains réglages pour la qualification. Nous savons à quel point cette fin de semaine est importante, surtout après Sunset, pour améliorer les points accumulés au championnat », précise-t-il.

La prochaine course de la série NASCAR Pinty’s aura lieu le 11 juin à l’Autodrome Chaudière.

Temple de la renommée du sport automobile canadien

C’est finalement ce samedi 28 mai qu’aura lieu la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du sport automobile canadien. Louis-Philippe Dumoulin fait partie de la cohorte 2020 des intronisés. La cérémonie avait été reportée ces deux dernières années en raison de la pandémie.