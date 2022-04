Dumoulin de retour en piste en Trans Am

Louis-Philippe Dumoulin participera à une seconde épreuve de la série Trans Am (Classe TA2) ce week-end sur le tracé du Sonoma Raceway. Il retrouvera donc la Ford Mustang #89 de l’équipe Peterson Racing, au volant de laquelle il s’était habilement faufilé jusqu’en cinquième position le 19 mars dernier avant d’être victime d’un incident dans le dernier tour de piste.

La synergie entre l’équipe et le pilote s’est créée rapidement et Louis-Philippe Dumoulin y remplacera à nouveau Mike Skeen, le vainqueur de la ronde tenue à Road Atlanta, le 27 mars dernier. Les voitures de Peterson Racing ont déjà accumulé deux victoires et une deuxième place dans les trois premières courses cette saison, ce qui est de bon augure pour le triple champion NASCAR Pinty’s.

« J’ai vraiment apprécié ma première sortie sur le circuit Roval de Charlotte. Je connais bien le tracé de Sonoma pour y avoir enseigné le pilotage à plusieurs reprises et cette expérience et des sessions de simulation en préparation avant course me permettront de me familiariser rapidement avec la piste lors des premiers essais. »

La voiture de classe TA2 ressemble beaucoup à celle de la NASCAR Pinty’s avec quelque 500 ch. Elle est cependant plus légère de 300 lbs et utilise de meilleurs freins, pneus et une aérodynamique qui génère davantage d’appui.

« Je m’attends à une expérience tout aussi agréable que celle sur le Roval de Charlotte. L’équipe est professionnelle, je me suis senti comme un membre de l’équipe dès mon arrivée à la piste. Les équipiers connaissent bien les courses NASCAR au Canada et le niveau de compétitivité. Une victoire rendrait le tableau parfait, pour Doug, l’équipe et moi ! », explique le Trifluvien. (JC)