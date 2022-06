Dominic Thibault quittera la Classique internationale de canots

Après avoir pris la direction générale de la Classique internationale de canots de la Mauricie en décembre 2019 à la suite du départ de Stéphane Boileau pour Tourisme Mauricie, Dominic Thibault tirera sa révérence à la direction de l’événement après l’événement de cette année.

Avant d’être nommé à la direction générale, Dominic a été directeur de course de l’événement et s’est impliqué sur le comité de l’Association des coureurs en canot du Québec (ACCQ).

« Quand j’ai repris les rênes, la pandémie est arrivée. Les deux dernières années ont été assez rock n’roll. J’ai aussi eu des opportunités au travail qui ont fait que ma charge de travail a augmenté, mais je ne voulais pas laisser mon poste à la Classique pendant la pandémie. Ç’a été deux années très éprouvantes à travailler 70 heures par semaine, plus la Classique, en plus d’avoir deux jeunes enfants. J’ai décidé de penser à moi et de prendre le temps que je donne pour la Classique de canots de le donner pour ma famille », explique Dominic Thibault.

Le directeur général demeurera en poste cette année pour assurer une transition avec la nouvelle personne qui prendra sa relève.

« Notre conseil d’administration est à la recherche d’une personne que je vais pouvoir former au cours de l’été et de l’événement. Idéalement, il faut que ce soit une personne qui connaît l’environnement. Ça prend aussi une personne qui aime toucher à tout et qui a une belle ouverture d’esprit. »

Certaines approches ont été faites auprès de canotiers. « Certains canotiers avaient de l’intérêt, mais ils ne veulent pas sacrifier leur Classique. On comprend ça. C’était mon plus gros manque à moi aussi comme directeur général ou directeur de course de ne pas pouvoir être sur l’eau », exprime M. Thibault.