Dix jours de festivités lors de la Classique hivernale

SAINT-TITE. Il n’y a pas seulement que les joueurs des Cataractes de Shawinigan, de l’Océanic de Rimouski et des Remparts de Québec qui pourront s’éclater sur la surface glacée extérieure des Grandes estrades Coors Banquet de Saint-Tite lors de la Classique hivernale, mais aussi les Estacades midget AAA, les Patriotes de l’UQTR, des membres des Forces armées canadiennes, et la population de Saint-Tite pendant dix jours de festivités.

L’organisation des Cataractes de Shawinigan a dévoilé jeudi après-midi le calendrier des événements de la Classique hivernale à Saint-Tite qui se déroulera du mercredi 30 janvier au dimanche 10 février 2019.

En plus des deux rencontres présentées le vendredi 8 février et samedi 9 février, le comité organisateur a ajouté plusieurs partenaires à l’événement et les festivités entourant la Classique hivernale 2019 se dérouleront sur un total de 10 jours. «Ce sera une véritable fête du hockey. En plus de l’événement principal, on ajoute des partenaires majeurs dans le giron du sport en Mauricie et on souhaite que ce soit rassembleur», a mentionné le président des Cataractes, Roger Lavergne.

Les festivités débuteront donc le mercredi 30 janvier alors que des ligues de hockey adulte évolueront sur la surface glacée extérieure de Saint-Tite. Le lendemain, soit le 31 janvier, des plages horaires pour le hockey scolaire de la région sont prévues. Les écoles secondaires du Séminaire Sainte-Marie et de Paul-Lejeune s’affronteront dans des matchs d’exhibition. En soirée, la population de la Ville de Saint-Tite est invitée à patiner sur le site de la Classique hivernale. Le vendredi 1er février, le hockey mineur prendra d’assaut les installations.

Le 2 février, place au hockey universitaire entre les Pats de l’UQTR et les Ravens de Carleton.

Après le match du 9 février entre les Cataractes et les Remparts, la Fondation Fusée, dédiée à l’intégration des enfants vivant avec un handicap, organisera une partie de hockey luge sur la patinoire extérieure. Les Forces canadiennes prendront également part à l’événement et participeront au match de hockey luge.

Les Estacades de Trois-Rivières de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec seront eux aussi de la fête. Ils recevront la visite du Blizzard du Séminaire St-François le dimanche 10 février à compter de 13 h.

«On voulait faire découvrir d’autres niveaux de hockey aux gens, c’est notre sport national. C’est la fête des Cataractes et de la LHJMQ, mais on voulait aussi que ce soit la fête du hockey. On ne pouvait pas seulement faire ce qu’on avait présenté en 2015. La population pourra aussi profiter des installations avec du patinage libre. On aura aussi un tailgate pour avoir de l’animation avant, pendant et après les parties», souligne le président des Cataractes Roger Lavergne.

Selon le président, la vente de billets se porte bien avec plus de 4000 billets vendus jusqu’à maintenant. «Ça va mieux comparativement à 2015 puisqu’on a plus de temps. Pour que ce soit rentable, on ne doit pas être en dessous de la foule totale qu’on avait en 2015, soit 13 000 personnes.»

Le calendrier

MERCREDI 30 JANVIER

Ligues de hockey adulte

JEUDI 31 JANVIER

Hockey scolaire

13h à 17h

Patinage Libre résidants de Saint-Tite

18h à 21h

VENDREDI 1er FÉVRIER

Hockey mineur

17h à 20h

SAMEDI 2 FÉVRIER

Ravens de Carleton vs Patriotes de l’UQTR

15h

DIMANCHE 3 FÉVRIER

Hockey mineur

7h à 13h

LUNDI 4 FÉVRIER

Hockey mineur

17h à 21h

MARDI 5 FÉVRIER

Patinage libre résidants de Saint-Tite

18h à 21h

MERCREDI 6 FÉVRIER

Pratique LHJMQ

JEUDI 7 FÉVRIER

Pratique LHJMQ

VENDREDI 8 FÉVRIER

Tailgate

16h

Océanic vs Cataractes

19 h 30

SAMEDI 9 FÉVRIER

Tailgate

10h

Remparts vs Cataractes

15h

Fondation Fusée

19h

DIMANCHE 10 FÉVRIER

Blizzard vs Estacades

13h