Deux victoires en deux sorties pour les Estacades

Après un week-end difficile la semaine dernière, ce fut une tout autre histoire cette fois pour les Estacades (Midget AAA) de Trois-Rivières avec deux gains importants.

Vendredi, ils ont ramené une victoire de 3 à 2 lors d’un match assez bien partagé. Menés en attaque par les recrues Alexis Beaudoin (deux buts) et Shawn Carrier (trois passes), les Trifluviens se sont surtout imposés avec un jeu défensif efficace. Sans la bonne performance du gardien Lucas Beckman, du Rousseau-Royal, le match aurait été moins serré. De son côté, Victor Régis s’est mérité la victoire en repoussant 19 des 21 rondelles dirigées vers lui. Il était secondé par Mathis Lafontaine puisqu’Alexis Cournoyer était appelé à titre de gardien substitut par les Cataractes de Shawinigan (LHJMQ).

Puis dimanche, ce fut un gain un peu plus facile cette fois avec un pointage de 5 à 2. Le vétéran William Dumais s’est offert une journée de trois points (2 buts et 1 aide), lui qui était de passage dans sa région natale. Les autres marqueurs ont été Thomas Gagnon (2e), Jérémy Loranger (2e) et Jacob Lachance (2e). De retour avec l’équipe et d’office devant le filet, Cournoyer a été très peu occupé, terminant sa soirée de travail avec 13 arrêts.

En commentaires d’après-match, l’entraîneur-chef des Estacades disait avoir grandement apprécié que sa troupe n’ait permis que 34 lancers à l’adversaire en deux matchs.

« J’aime qu’on arrive au puck en premier dans les courses à la rondelle. Nos défenseurs ont bien relancé la rondelle aux avants, donnant plus de temps de possession en zone offensive. Nous avions l’avantage au niveau des lancers, des faceoffs et du temps de possession. Nous devions choisir de meilleures options de lancers pour avoir du succès contre les gardiens dans cette ligue. Nos joueurs nous rendent la job facile derrière le banc en se présentant comme ça », a témoigné Rémi Royer.

La prochaine rencontre de la formation trifluvienne aura lieu ce vendredi face aux Gaulois de Saint-Hyacinthe, au Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD). Dimanche, les Estacades feront une petite excursion à Saint-Augustin-de-Desmaures face au Blizzard du Séminaire Saint-François. (JC)