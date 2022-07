Deux transactions et un gardien au premier tour du repêchage

L’organisation du Climatisation Cloutier et celle du REEQ Isolation de Nicolet ont transigé hier, en début d’après-midi. Puis en fin de soirée, la formation trifluvienne a bougé avec les Loups de La Tuque.

Dans un premier temps, l’attaquant Nicolas Héon arrive à Trois-Rivières, tandis que le 3e choix au repêchage 2023 obtenu dans une transaction avec les Loups de La Tuque sera maintenant la propriété de Nicolet. Héon en sera à une dixième saison dans la LHSAAAQ. Reconnu pour ses poings, il a plus de 500 minutes au cachot en carrière dans la ligue.

Plus tard dans la journée, le défenseur Tommy Wilson, l’attaquant Terry Vigneault, le gardien de but Olivier Thomas, ainsi qu’un choix de 3e ronde au prochain repêchage de la LHSAAAQ devenaient la propriété du Climatisation Cloutier.

Pour mettre la main sur les trois joueurs, l’organisation trifluvienne a envoyé les services du cerbère Derick Roy, et de Jacob Jacques, Olivier Quessy et Tristan Lamothe. Cette transaction survient après des semaines de discussions entre les deux équipes. Tommy Wilson a déjà confirmé sa présence pour la prochaine saison, lui qui évoluera dans les défenseurs réguliers et apportera une touche d’expérience en plus d’être physique dans les coins de patinoire. Terry Vigneault a fait de même et il sera une arme redoutable sur le 3e trio de l’équipe. Pour ce qui est de Olivier Thomas, il était le gardien auxiliaire des Loups. L’équipe est déjà en discussion avec lui pour un contrat lors de la prochaine saison.

Repêchage amateur

Le repêchage annuel a eu lieu vendredi dernier, à Nicolet. Au premier tour, Trois-Rivières y est allé avec Rémy Champoux, gardien de but qui évoluait avec les Prédateurs de Joliette l’an dernier. Ce dernier a ramené une fiche de 19 victoires et 8 défaites, tout en conservant une moyenne de buts alloués de 3,54 lors de sa dernière saison. Champoux a déjà confirmé qu’il allait se joindre à notre équipe trifluvienne.

Puis au deuxième tour, Trois-Rivières a opté pour Robin Lévesque, un centre qui portait aussi les couleurs des Prédateurs de Joliette en 2021-2022. Ce dernier a aussi évolué pour les Dragons du Collège Laflèche pendant deux saisons avant de faire le saut au niveau Junior AAA. Il a compté 14 butsm en plus d’ajouter 34 assistances l’année dernière. Il tentera sa chance avec les Patriotes de l’UQTR lors du prochain camp d’entrainement et si l’expérience ne se poursuit pas par une sélection, il revêtira l’uniforme du Climatisation Cloutier.

Avec son autre choix de deuxième ronde, le Climatisation Cloutier est allé avec Guillaume Decelles, un autre gardien de but possédant un gabarit imposant. Il a roulé sa bosse dans la LNAH depuis quelques années et une décision sur la suite de sa carrière sera prise en lien avec son rôle avec les Bâtisseurs de Montcalm après le camp d’entrainement.