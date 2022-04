Deux nouvelles formations s’ajoutent dans la LBSAM

Alors que dix équipes se disputaient les grands honneurs lors de la saison 2021, la Ligue de baseball Senior A de la Mauricie en ajoutera deux autres cet été alors que les Red Sox de Pointe-du-Lac effectueront un retour, accompagnés des Tigres de Maskinongé.

Les Tigres de Maskinongé sont de retour après un an d’absence. C’est une équipe composée de jeunes joueurs qui devrait fouler le terrain. Pour ce qui est de Pointe-du-Lac, c’est un retour aux sources, mais avec une toute nouvelle formation. Hors terrain, Nicolas Gauthier (gouverneur) et Michel Paquin (entraîneur) ont uni leurs forces pour mettre une équipe en place. Une équipe hors du commun puisqu’elle sera composée de 80 % de jeunes joueurs sortant des rangs Midget ou d’âge junior, ceux-ci accompagnés de trois ou quatre vétérans. D’ailleurs, ces demandes ont d’abord dû être acceptées par les autres formations du circuit.

Place à la jeunesse ?

D’ailleurs, la LBSAM est en discussion à savoir comment s’organiser dans un futur proche pour faire place à la jeunesse.

«On revient de la COVID-19 et on doit regarder où on s’en va, de là à penser long terme. On ajoute de jeunes équipes et on a des équipes qui vieillissent. L’écart de talent s’élargit entre certaines organisations. On doit s’assurer d’être réfléchi et flexible dans nos décisions, mais aussi consulter les différentes parties prenantes. On sait tous comment s’est terminée la Ligue Rurale et on ne veut pas que ça se reproduise », explique Louis-Philippe Prince, membre du conseil d’administration et joueur des Condors de Saint-Maurice.

« On pourrait appeler ça deux sections ou deux ligues. L’avenir est prometteur en Mauricie pour le baseball senior et avec la popularité grandissante du baseball depuis quelques années, il faut que tout le monde puisse jouer à un niveau où il va y avoir de la parité. Il y a déjà eu 18 équipes de calibre Senior en Mauricie et je crois fermement qu’on pourrait y revenir. »

Pour ce qui est de la saison à venir, ce sera une saison de 16 parties qui devrait débuter le 8 mai, si Dame nature est coopérative. Les sections finales restent encore à déterminer. Avec l’ajout de deux équipes dans l’ouest de la Mauricie, et le déménagement de Saint-Tite vers -Saint-Étienne-des-Grès, la ligue doit revoir sa configuration, tout en s’assurant d’avoir deux divisions bien équilibrées.

Les autres équipes du circuit tous sont de retour, soit Sainte-Anne-de-la-Pérade, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Maurice, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières-Ouest, Nicolet, Louiseville, Saint-Paulin et Sainte-Ursule. Il y aura un match des étoiles qui aura lieu le 30 juillet, au Stade Quillorama. Les étoiles de la LBSAM seront opposées aux étoiles de la Ligue de baseball Senior de la Vallée-des-Forts dans un match disputé avec des bâtons de bois.

Les séries éliminatoires passeront sous un format deux de trois, reléguant le tournoi à double élimination aux oubliettes. Au niveau des autres changements, les gouverneurs ont voté en faveur d’un meilleur encadrement des joueurs de calibre Élite.

Un nouveau conseil d’administration

Après le départ soudain de quatre de ses cinq membres en début d’année, la LBSAM a dû se retourner rapidement et plusieurs personnes ont démontré de l’intérêt pour prêter main-forte à Louis-Philippe Prince, qui était le seul membre restant du conseil, se joignent Louis Bouchard, Simon Proulx, Sébastien Carbonneau et Francis Cossette. Ce dernier assurera la présidence par intérim.

La ligue est aussi en réflexion pour engager une personne au niveau des communications. Cette personne aurait pour mandat de hausser la visibilité de la ligue, tant sur les médias sociaux que traditionnels. Il devrait aussi y avoir des diffusions de parties tout au long de l’été pour permettre aux amateurs de suivre leur équipe, ou encore de découvrir la ligue.