Deux autres Trifluviens se paient un podium

Toujours du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, deux épreuves avaient lieu en après-midi, soit la première course de la Coupe Nissan Sentra, avec les Trifluviens Kevin King et André Lapointe. On retrouvait également la deuxième épreuve dans la série Formule 1600, où l’on retrouve les Trifluviens Maïka Chamberland et Martin Brousseau.

En Nissan Sentra, Justin Arseneau – âgé de seulement 17 ans – partait en pole devant Alexandre Fortin et Valérie Limoges. Pénalisé de trois places, Simon Charbonneau s’est rapidement mis en mode rattrapage, rejoignant Fortin. Arseneau, Charbonneau, King et Fortin roulaient d’ailleurs pare-chocs à pare-chocs. Valérie Limoges, Sylvain Ouellet, de Louiseville, et le Trifluvien André Lapointe, suivaient en 5e, 6e et 7e position.

Au 7e tour, Fred Bernier a percuté un mur lorsque poussé par un autre véhicule, entraînant un drapeau jaune. Au 14e tour, Charbonneau, qui roulait alors deuxième, a frappé le mur à la sortie de la Porte Duplessis, entraînant un autre drapeau jaune, offrant à King le deuxième rang et à Fortin la 3e place, devant Limoges.

À la relance, Arseneau a su protéger sa place, mais Fortin est parvenu à se hisser devant King avec moins 4 minutes à faire à cette course. Arseneau l’emportera finalement, devant Fortin et King. C’est Limoges a qui a terminé au pied du podium.

Lapointe a rallié l’arrivée en 5e place, tandis que Ouellet terminait 9e. Le fils du légendaire pilote James Hunt, Freddie, a pris la 12e position, la dernière chez les Sentra. L’animateur de radio et ancien animateur de Salut Bonjour Week-end, Benoit Gagnon, a terminé 18e.

Chez les Nissan Micra, Jean-Michel Isabelle est monté sur la première marche du podium devant Martin Barrette et Samuel Rowe.

Une deuxième épreuve est prévue en Nissan Sentra, soit dimanche, dès 11h35.

Formule 1600

Partant troisième, Marc-Antoine Cardin a épaté la galerie, se payant un double dépassement à la Porte Duplessis, dès le troisième virage, sur Sam Baker et Jake Cowden. Chez les Pro-Am, Henderson Knox menait, devant Duncan Murdock et le Trifluvien Martin Brousseau.

Au 4e tour, Connor Clubine a ravi la troisième position à Baker, pendant que Cardin prenait ses distances devant. Plus loin derrière Didier Schraenen (20 podiums à Trois-Rivières) et Michel Bonnet (18 podiums à Trois-Rivières) roulaient en 7e et 8e place.

Coup de théâtre au 8e tour alors que Cowden et Clubine se sont payés Cardin, sur la même séquence. Ce dernier allait ensuite abandonner avec des problèmes de voiture, ouvrant la porte à Callum Baxter, maintenant troisième. Chez les Pro-Am, il faudra attendre au 10e tour avant de voir Brousseau devant Murdock, se lançant maintenant à la poursuite de Knox. Terminant en 10e place, la jeune Chamberland -17 ans – roulait en 12e position.

Beau spectacle devant alors que Cowden et Clubine ont passé plusieurs tours pare-chocs à pare-chocs. De son côté, Baxter ne pouvait suive la cadence derrière. Au 15e tour, Jacob Moreau s’est vu impliqué dans un incident, ramenant le vétéran Schraenen à la 4e place. Devant, Knox distançait Brousseau chez les Pro-Am, par trois voitures.

Autre coup de théâtre au 18e tour alors que Clubine a éprouvé des ennuis, mettant fin à ses espoirs. Baxter se retrouvait alors en 2e place, devant Schraenen. Quelques instants plus tard, Baker reprenait le 3e rang aux mains de Schraenen.

Cowden va finalement résister à un Baxter très agressif, tandis que Baker complète le podium. Cowden l’avait aussi remporté vendredi, ce qui lui confère donc un doublé. Chamberland termine 11e.

Dans la catégorie Pro-Am, Knox l’a emporté devant le Trifluvien Brousseau, et Murdock.

La troisième et dernière course de Formule 1600 aura lieu dimanche, à 9h35.

Podiums trifluviens

1 – Jocelyn » Le Doc » Hebert – 26 podiums (9 (1ère place) – 7 (2e place) – 10 (3e place))

2 – Marc-Antoine Camirand – 23 podiums (14-4-5)

3 – Didier Schraenen – 20 podiums – (5-5-10)

4 – Michel Bonnet – 18 podiums – (11-4-3)

5 – Olivier Bédard – 17 podiums

6 – Andrew Ranger – 16 podiums – (6-8-2)