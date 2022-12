Desrosiers conduit les Lions vers une 12e victoire

Les Lions de Trois-Rivières n’avaient pas le droit à l’erreur ce soir alors que les Railers de Worcester (18 gains en 26 sorties) étaient de passage au Colisée Vidéotron. Eh bien l’histoire du match se résume à un Philippe Desrosiers intraitable, ainsi qu’à deux buts des Lions en 80 secondes, soit les principaux ingrédients de cette victoire de 2 à 1 malgré une fin de match endiablée.

Pour les Lions, il s’agit d’une 12e victoire en 24 duels cette saison.

« Je l’ai dit plusieurs fois, si le gardien fait la différence, c’est plus facile pour l’équipe, a commenté Marc-André Bergeron, entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières. Bon, on s’est compliqué la vie en fin de match et l’indiscipline nous a mis sur les nerfs. Notre désavantage numérique a été bon et les gars ont bloqué des shots. »

« On est content de notre façon de jouer dernièrement. Nos joueurs sont là où on s’attend qu’ils soient et les rondelles sont là où on s’attend aussi. Le hockey, c’est beaucoup d’anticipation et on doit savoir ce qui s’en vient. Ce soir, nos trois lignes ont été souvent dans la zone offensive. Défensivement, on joue de mieux en mieux malgré qu’on voit des erreurs d’une jeune équipe. »

« Je suis content du résultat et je savais qu’on jouait une très bonne équipe. Les gars étaient impliqués ce soir et ont bloqué beaucoup de lancers, a pour sa part témoigné Philippe Desrosiers. Je joue avec confiance depuis un certain temps et je suis en forme. Je dois faire attention parce qu’autant que ça puisse être dur de gagner la confiance, autant que ça peut être facile à perdre. On dirait que ma confiance est revenue lorsque je suis entré dans le match à Utah et j’ai tout bloqué. Après le match, mon agent Paul Corbeil m’a vraiment beaucoup aidé mentalement et j’avais eu une bonne discussion avec Marc-André (Bergeron) aussi. »

Les deux formations ont fait place à du très bon hockey dès les premiers instants de la rencontre. Les Lions n’ont pas su tirer profit d’une bonne occasion à 2 contre 1, ni d’une échappée partielle face à un des meilleurs gardiens de la ECHL, Henrik Tikkanen, tandis que les Railers aussi ont un droit à une échappée où Philippe Desrosiers a eu le dernier mot.

Les visiteurs seront les premiers à s’inscrire à la marque à la mi-période. Collin Adams s’est amené à toute vitesse dans la zone des Lions et Jason Horvath a chuté, ce qui a permis au #21 de s’échapper. Son premier tir a été stoppé par Desrosiers, mais il a hérité du retour pour placer le disque au-dessus de l’épaule du #30 des Lions.

Quelques instants plus tard, les hommes de Bergeron se sont retrouvés en supériorité numérique. William Leblanc a obtenu une chance en or de compléter un magnifique tic-tac-toe, mais son tir du revers n’a pas été soulevé suffisamment pour battre la jambière de Tikkanen.

Peu de croustillant en début de deuxième période jusqu’à ce que le défenseur Connor McCarthy ne commette LA bévue! Il a dirigé la rondelle directement sur Cédric Montminy qui lui, apercevait un Ryan Francis complètement libre. Le #44 a pris tout le temps du monde pour s’amener devant Tikkanen, puis pour le battre pour créer l’égalité 1 à 1.

Les Lions étant motivés par ce premier but, ils vont s’emparer de la zone des Railers. Nicolas Guay va contourner le but adverse avant de diriger un tir bas repoussé par le #39. Or, William Leblanc va sauter sur le retour, puis faire un tour sur lui-même avant de battre Tikkanen entre les jambières.

Les deux équipes ont offert du jeu très animé dans le premier droit du dernier tiers. James Phelan et Nicolas Larivière ont goûté à la médecine de Tikkanen, tandis que Bobby Butler s’est buté à un Desrosiers en forme à deux reprises.

Les Lions ont écopé d’une pénalité mineure avec 2 minutes et 39 secondes à faire au match, permettant aux Railers d’évoluer à 6 contre 4. Puis avec 40 secondes à écouler à la première pénalité, Riley McKay sera à son tour chassé, offrant un 6 contre 3 aux visiteurs.

Or, Des-ro-siers volera le show pour sécuriser la victoire des siens.

Pause de Noël

L’affrontement de ce soir se voulait être le dernier avant les congés de Noël. Les Lions seront de retour sur la patinoire le mardi 27 décembre alors que le Thunder D’Adirondack s’arrêtera dans Mauricie. Les deux équipes auront d’ailleurs un autre rendez-vous le jeudi 29 décembre.