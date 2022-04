De nouvelles couleurs pour les Estacades

HOCKEY. Les Estacades de la Mauricie ont présenté jeudi leurs nouvelles couleurs. Les équipes mauriciennes porteront désormais des chandails aux couleurs des Oilers d’Edmonton et sur lesquels le orange sera à l’honneur.

« En 2017, on est arrivé avec un nouveau logo, rappelle Frédéric Lavoie, directeur de la structure des Estacades. C’était le E qu’on mettait de l’avant et non plus l’aigle, qui est le logo de l’Académie. »

« L’an dernier, on a présenté aux gars notre mission, nos valeurs, notre culture, etc., énumère ce dernier. On savait que l’étape suivante, pour se différencier des autres équipes Estacades, c’était nos couleurs. Le mot Estacades, c’était important de le garder. Il a une valeur et on en est fier. On garde le nom Estacades, mais on change de couleurs. »

Afin de choisir les couleurs orange, bleu et blanc que l’on retrouve sur les nouveaux chandails, des sondages ont été réalisés auprès des parents et des entraîneurs. « On voulait garder le bleu parce que c’est représentatif des Estacades, indique M. Lavoie. On est la seule équipe avec ces couleurs dans la LHEQ. »

L’organisation a travaillé sur le projet pendant un an. « Ce sera plus facile maintenant de différencier toutes les équipes de notre programme. L’orange et le bleu seront associés à nos équipes de structure élite, le jaune et bleu à nos équipes scolaires et le midget AAA auront aussi bientôt de nouvelles couleurs », conclut M. Lavoie.

Par ailleurs, lors du dévoilement de la nouvelle identité visuelle, l’organisation a décerné à cinq joueurs la bourse Antirouille Métropolitain. Il s’agit de Thomas Frigon, Chad Lygitsakos, Jean-Philippe Tremblay, Mathis Landry et Mavrick Ouellet.