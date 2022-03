De nombreux arbitres en moins  dans la région

Selon ce qu’on entend dans les corridors d’aréna, la pandémie aurait, depuis deux ans, mis fin à la carrière d’une quarantaine d’arbitres au passage. Hockey Mauricie a confirmé la rumeur, mentionnant qu’entre 25 et 30 arbitres ne sont pas revenus après la plus récente pause qui s’est enclenchée au mois décembre.

Moins d’arbitres signifie davantage de travail dans l’agencement du calendrier.

« On voit de moins en moins de matchs remis, mais c’est vrai qu’on doit faire du déplacement de parties pour optimiser notre calendrier. Si on a un match à 9h à La Tuque et un autre à midi, on va essayer de coller les deux matchs parce qu’on sait qu’on a juste un arbitre à La Tuque et que les autres devront faire la route, par exemple. On a vu des parties remises, mais pas mal plus en début de saison », confie Yannick Charette, coordonnateur à Hockey Mauricie.

« Chose certaine, nos nouveaux officiels ont beaucoup de parties, ce qui amène de l’expérience. Habituellement, ça peut te prendre trois ans avant de devoir arbitrer du calibre Midget alors que là, les jeunes en font dès leur première année. Le recrutement, ce n’est pas tant difficile. Ce qui est difficile, c’est de garder nos arbitres à long terme. On constate aussi qu’il y a un entre-deux, entre 18 et 30 ans, où on n’a presque pas d’arbitres dans ces âges-là. Souvent, les gens finissent l’école, intègrent le marché du travail et fondent une famille. Ils reviennent arbitrer alors qu’ils sont rendus dans la trentaine. »

La majorité des tournois qui devaient avoir lieu après les Fêtes ont été annulés, ce qui fait en sorte que les arbitres ont eu droit à un peu de répit. Pour ce qui est des agissements des parents dans les gradins, la bataille est bien loin d’être gagnée.

« C’est sûr que les temps changent et qu’on voir moins de débordements qu’avant », lance M. Charette. « Pour l’enrayer totalement, il faudrait que les matchs soient joués à huis clos. L’être humain à son propre jugement à lui et nous sommes tous différents. Ça devient donc difficile d’évaluer un jeu comme l’arbitre l’évalue, surtout d’un angle différent. N’oublions pas que la critique est beaucoup plus facile que les félicitations et les tapes dans le dos », ajoute le coordonnateur.

Hockey Mauricie constate aussi que la pandémie a amené une diminution du nombre d’entraîneurs, mais également de joueurs.

« Pendant un an, nous n’avons rien eu alors les gens se sont trouvés d’autres choses à faire. Les jeunes arbitres se sont trouvé un nouvel emploi et certains entraîneurs de nouvelles passions. Je l’ai vécu moi-même en devenant adepte de ski de fond. C’est vraiment devenu une passion. Le hockey est recommencé et ce n’est pas toujours facile parce que je voudrais souvent être dans les pistes de ski de fond », témoigne-t-il.

« La COVID-19 a fait mal, surtout aux sports d’équipe intérieure comme le hockey. Ça repart tranquillement, mais pas vite. On a encore été obligé d’arrêter du 19 décembre au 18 février alors ça fait un autres deux mois où on a perdu des gens. Par contre, on est sur la bonne voie. Des tournois et les Coupes Dodge vont avoir lieu et on espère pouvoir reprendre un calendrier normal dès l’an prochain », conclut-il.