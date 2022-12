Cette fois, les Lions s’accrochent!

Nul doute que les Lions de Trois-Rivières voulaient se faire pardonner ce soir après avoir laissé filer une avance de 2 buts mardi contre ce même Thunder D’Adirondack. Disons que Ryan Francis a pris les choses en main pendant que Francis Marotte méritait sa première victoire devant la cage des Lions.

Marotte était envoyé dans la mêlée ce soir face à Isaac Poulter qui a tenu les siens dans la rencontre mardi.

Dès les premiers instants du match, Ryan Francis était partout et il a généré plusieurs occasions de marquer. Trois-Rivières a ouvert la marque dès les premiers instants alors Brett Stapley battait Poulter. Les visiteurs ont répliqué moins de deux minutes plus tard, cependant, par l’entremise de Ryan Smith. Lui aussi avait connu un fort match mardi pour le Rouge et Noir.

Les Lions vont hériter s’une supériorité numérique en fin de période et Stapley va offrir une superbe passe transversale du côté de Francis. Son tir sur réception ne laissera aucune chance au gardien adverse.

Francis va revenir à la charge dans les premiers instants du deuxième vingt. Cette fois, il va faire compromettre le défenseur devant lui avant de remettre à un Riley McKay oublié seul. McKay va servir toute une feinte du revers à Poulter pour doubler l’avance des Lions. Les Lions ne ralentiront pas la cadence, dirigeant 17 tirs contre 6, mais à nouveau tous repoussés par Poulter. Devant son filet, Marotte faisait le travail avec 13 arrêts au compteur après deux périodes.

Comme ce fut le cas mardi, le Thunder réduira l’écart sur une attaque à cinq – de deux hommes cette fois – . Jonathan Joannette a eu le temps de regagner la glace, mais pas assez pour se rendre à Xavier Parent qui plaçait son tir dans la partie supérieure.

Le Thunder va ensuite accentuer le pas, terminant la période à 20 lancers au filet. Puis Nicolas Lariviere viendra assurer le gain des siens dans un filet désert.

Les Lions prendront la route du Maine, vendredi (19h15), puis de Glens Falls, samedi (17h), pour y affronter le Thunder. Ils seront de retour à domicile le mercredi 4 janvier face aux Mariners du Maine, dès 19h.