« Ça fait longtemps que je veux me battre à la maison, devant mon monde » – Mikaël Zewski

Mikaël Zewski, qui devait affronter Serhii Bohachuk, sera finalement opposé au mexicain Carlos Ocampo Manriquez, le 25 mars, au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Le boxeur de 26 ans présente une fiche de 32 gains contre un seul revers, dont 20 victoires par K.-O.

Bohachuk n’a eu d’autres choix que de rester en Ukraine pour aider à défendre son pays plongé dans la guerre depuis plusieurs jours déjà.

« Je fais face à un changement d’adversaire, mais il est vraiment similaire à celui que je devais affronter alors ce n’est pas un gros ajustement pour moi », lance le Trifluvien, très détendu. « On ne parle pas de changer un droitier pour un gaucher, ni d’un boxeur de 6’1 pour un boxeur de 5’6. Non seulement les deux boxeurs ont sensiblement la même grandeur, mais le calibre est similaire entre les deux puisqu’ils font tous les deux partie du Top-10 mondial. »

« En ce moment, on parle d’entraînements très intensifs à raison de deux à trois fois par jour, que ce soit de la course, de la musculation ou de la boxe. On peut s’entraîner de six à sept jours par semaine alors on n’a pas beaucoup de repos. C’est durant la semaine avant le combat que nous allons diminuer le tempo pour respirer un peu. »

Ocampo Manriquez est présentement classé au huitième rang de la World Boxing Organization (WBO). Zewski se battra dans la catégorie des super mi-moyens pour la deuxième fois de sa carrière seulement. Il est très fébrile de pouvoir se battre chez lui.

« Ça fait longtemps que je veux me battre à la maison, devant mon monde. Je suis heureux d’avoir la chance de le faire dans un amphithéâtre flambant neuf et on est content d’avoir un gala de boxe à Trois-Rivières. Je vais avoir la chance d’être la tête d’affiche, chez nous, à ce moment-ci de ma carrière où je vais devoir aller chercher de grosses victoires, alors c’est vraiment le fun! », ajoute-t-il.

À ce propos, Zewski ne s’en cache pas que plus le temps avance, plus sa carrière raccourcit. Ce dernier vient de souffler ses 33 bougies.

« Je ne peux pas mettre de date de péremption sur mon corps, mais on s’est qu’il y a des exceptions chez les boxeurs de 35 et 36 ans alors j’espère en être une. Je viens d’avoir 33 ans alors il y a une certaine urgence d’agir et d’aller chercher des victoires rapidement. J’ai une bonne opportunité d’avoir un bon classement si je vais chercher cette victoire-là alors il faut que la saisisse », conclut-il.

Zewski occupait le 6e rang mondial avant de subir sa défaite en 2020. La pandémie s’est ensuite installée, le reléguant hors du Top-15. Or, avec une victoire le 25 mars, il pourrait réintégrer le Top-10 mondial.