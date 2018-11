Bropocalypse: un séminaire sur le monde de l’entraînement

TROIS-RIVIÈRES. Le séminaire Bropocalypse s’amène à Trois-Rivières le 2 décembre. Cinq conférenciers se succéderont chez Synergy Performance pour informer les participants sur des sujets variés en lien avec le monde de l’entraînement.

Hypertrophie, nutrition sportive, psychologie sportive appliquée à l’entrainement et mobilité sont au menu de cette journée qui réunira des experts d’un peu partout au Québec.

Le séminaire débutera avec la conférence «Les 10 piliers de l’hypertrophie» de Jacob Hamel de Quantum Training.

Suivront «Mythes contemporains en entrainement et nutrition» par Maxime St-Onge, PhD alias Dr. Kin, « J’te le dis le gros! vs science : mythes en nutrition sportive» par Didier Brassard M. Sc., nutritionniste, «Redéfinir la mobilité et sa contribution au mouvement optimal» par Mai-Linh Dovan, M. Sc., Thibarmy ,et «Application de la psychologie sportive en entrainement» par Étienne Booth M. Sc. De Engrenage Biomécanique.

Cette journée est organisée par Momentum: HV.

Les informations et le lien menant à la billetterie sont disponibles sur la Page Facebook de l’événement.