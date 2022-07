Bilan de mi-saison LBSAM: Deux formations toujours parfaites 

La formation nicolétaine et celle de Saint-Paulin continuent de maintenir la cadence dans la Ligue de baseball Senior A de la Mauricie (LBSAM) avec une fiche parfaite de huit victoires contre aucune défaite, à la mi-saison.

Du côté de Nicolet, Michel Alexandre Proulx s’est dit « fier de l’effort collectif de ses joueurs, ce qui contribue aux succès de l’équipe ». L’offensive a produit 87 points à ce jour, tandis que la défensive et les lanceurs n’ont donné que 42 points à l’adversaire.

Idem du côté de St-Paulin qui a même fait mieux, n’ayant accordé que 26 points depuis le début de la campagne. Les Aigles dominent également le Circuit Cossette avec 90 points marqués. Sainte-Ursule occupe le troisième rang au classement général avec 7 gains contre seulement 2 revers.

Du côté des statistiques individuelles, Marc-André Fournier (7 matchs joués / Saint-Maurice) domine la colonne des points produits avec 15, devant Maxime Héroux (8 matchs joués / Saint-Paulin). Fournier domine également la colonne des coups de circuit avec 4, devant Samuel Desmarais (6 matchs joués / Nicolet) qui en totalise trois. Samuel Savard (Trois-Rivières-Ouest) mène pour la moyenne au bâton, chez les 20 présences et plus, avec une moyenne à .652. Deux Aigles le suivent de près, soit Raphaël Bellemare .636 et Anthony Pelletier .615.

Sur la butte, Simon Proulx (Sainte-Ursule) et Dave Morinville (Saint-Paulin) ont quatre victoires chacun, en autant de décisions. Jean-Christophe Lemay (Nicolet) et Elliot Bruno (Louiseville) suivent de très près avec un dossier de trois gains et aucun revers.

Bruno se montre d’ailleurs très avare au monticule, comme en fait foi sa moyenne de points mérités par match de 0,57 en 12 manches 1/3. Vincent Baribeau (Saint-Maurice) impressionne lui aussi avec une moyenne à 1,87 en 15 manches de travail. Simon Proulx occupe le troisième rang avec une moyenne de 2,10, devant Dave Morinville (2,88) et Éric Dubois (Saint-Paulin / 3,39).