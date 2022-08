Beaucoup d’action lors de la première course

La première épreuve de l’édition 2022 du Grand Prix de Trois-Rivières mettait en action les Formule 1600. De la région, on surveillait la Trifluvienne de 17 ans, Maïka Chamberland, et le pilote trifluvien, Martin Brousseau.

Marc-Antoine Cardin partait en pole position alignée à Jake Cowden, pendant que Connor Clubine et Didier Schraenen partaient 3e et 4e. La jeune Chamberland partait 15e et de son côté, Martin Brousseau (10e place) partait en pole position chez les moteurs Pro-Am.

Dès les premiers tours, Cardin a défendu sa place, tandis que Schraenen se hissait deuxième. Brousseau (10e) maintenait sa première place dans sa catégorie de moteur, tandis que Chamberland chutait d’une place. Il faudra attendre au 4e tour avant de voir Cowden reprendre sa deuxième place au vétéran pilote. La lutte était féroce entre les positions 2 à 5, pendant que Cardin se distançait devant. De son côté, Clubine reléguait Schraenen en 4e place.

Le premier incident est survenu au 8e tour alors que Jacob Moreau a perdu le contrôle de sa monoplace, entraînant un drapeau jaune. Au même moment, Mike Franza l’imitait plus loin sur le circuit, endommageant sérieusement sa voiture. Libérer les deux voitures aura pris plusieurs minutes, la course reprenant avec quelque 7 minutes à écouler seulement.

À la relance, Cardin est demeuré devant Cowden et Clubine pour quelques virages seulement. En fin de tour, Cowden a pris les commandes de l’épreuve, tandis que Clubine aussi passait Cardin au même moment. Il faudra attendre au tour suivant avant de voir Cardin reprendre la deuxième place, tandis que Schraenen manquait de rythme en 4e place.

Chez les Pro-Am, Duncan Murdock en a profité pour passer Brousseau, puis Henderson Knox faisait de même au tour suivant.

Cowden ne regardera plus jamais derrière, en route vers la victoire. Cardin va prendre la deuxième marche du podium, devant Clubine. Schraenen terminera en 6e place, puis Chamberland 10e.

Détenteur de la première place chez les Pro Am, Murdock va perdre le contrôle de sa voiture dans les derniers instants, terminant dans le mur. Knox l’emportera devant Martin Janson, tandis que Charles Courtois venait compléter le podium. Triste dénouement pour Brousseau qui est venu frapper le muret de pneus avec un tour à compléter.

Détenteur du 4e rang en ce qui a trait aux podiums à Trois-Rivières, Michel Bonnet n’a su faire mieux qu’une 7e place. Les pilotes de F1600 auront deux autres rendez-vous ce week-end, soit samedi, dès 15h10, et dimanche, à 9h35.

Podiums trifluviens

1 – Jocelyn » Doc » Hebert – 24 podiums (9 (1ère place) – 7 (2e place) – 8(3e place))

2 – Marc-Antoine Camirand – 23 podiums (14-4-5)

3 – Didier Schraenen – 20 podiums – (5-7-8)

4 – Michel Bonnet – 18 podiums – (11-4-3)

5 – Andrew Ranger – 16 podiums – (6-8-2)

6- Olivier Bédard – 16 podiums