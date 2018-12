Stanton s’offre un premier cadeau de Noël

Crédit photo : Photo courtoisie

L’organisation des Aigles de Trois-Rivières s’est entendue avec le polyvalent joueur d’avant-champ Juan Kelly (LS-4). L’ancien espoir des Blue Jays de Toronto a disputé 87 matchs la saison dernière au niveau AA et il a été nommé sur l’équipe d’étoiles des ligues mineures de l’organisation en 2017.

Kelly, un Dominicain âgé de 24 ans, a passé les sept dernières saisons dans le réseau de la seule formation canadienne du baseball majeur. Pas plus tard que l’an dernier, il était répertorié au 24erang des meilleurs espoirs de l’organisation. Il y a deux ans, il a participé au match des étoiles du niveau A, en plus de mener son équipe pour les coups sûrs (130), les doubles (35), les triples (6) et les points produits (67).

«Juan (Kelly) est une importante acquisition pour notre équipe. On parle d’un joueur qui a connu sa part de succès dans le baseball affilié et qui sera redoutable dans la Ligue Can-Am. Il s’agit d’un frappeur ambidextre avec une certaine puissance et qui a surtout été utilisé au premier coussin en défensive. De plus, c’est un joueur capable d’évoluer aisément à toutes les positions à l’avant-champ incluant derrière le marbre», a commenté le gérant des Aigles, TJ Stanton.

Kelly devient le premier joueur avec un contrat en poche en vue de la prochaine saison.