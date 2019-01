Changement de sexe chez les Aigles Jr

Crédit photo : Photo via Facebook

Danick Lachance-Plante, qui évoluait au sein des Aigles Jr de Trois-Rivières dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ), en a fait l’annonce via le Journal de Montréal/Journal de Québec. C’est sous le nom de Victoria que se poursuivra sa carrière avec les Aigles Jr.

Via un communiqué officiel, l’organisation des Aigles a confirmé «travailler activement avec Victoria, ses parents, la Ligue et Baseball Québec pour bien faire les choses et faciliter cette première pour tout le monde.»

«L’organisation des Aigles est là et sera là pour Victoria afin de l’appuyer dans sa démarche», peut-on aussi y lire.

Le président de la LBJEQ, Rodger Brulotte, a également lancé son appui envers la jeune femme.

«Donnons le crédit à la jeune qui prend sa place dans la vie et qui ne craint pas de le faire, qui ne se cache pas. Je trouve ça formidable. (…) On va venir l’encadrer, sans aucun doute», a-t-il rapporté au Journal de Montréal/Journal de Québec.

Victoria avait fait l’objet de notre chronique «Découvrez vos Aigles Jr» à l’été dernier.

D’où est né cet amour pour le baseball?

– Dans une petite rencontre parents-enfants au Parc Rosemont lorsque j’avais environ quatre ans.

Objectifs cette saison?

– Être champion de la saison régulière et des séries éliminatoires!

Si tu pouvais disputer un match ou une série avec une équipe de ton choix, ce serait laquelle?

– Les Blue Jays de Toronto, car il s’agit de mon équipe favorite.

Quel est ton plus beau souvenir?

– Le Championnat canadien 15U, à Vaughan, à Toronto (médaille d’argent) et le Championnat provincial Midget AAA 2016 (médaille d’or).

Qui sont tes joueurs favoris ou inspirations?

– Josh Donaldson.

Que voudrais-tu faire dans la vie plus tard?

– Je voudrais être enseignant d’anglais ou d’éducation physique.

Chanson préférée?

– Dream On, d’Aerosmith (Travis Cormier Cover).

Autres principales passions?

– La pêche, le hockey et le basketball.