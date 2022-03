Après Alexandre Fortin, Alexis d’Aoust en renfort pour la course aux séries

Confirmé par l’entraîneur-chef Éric Bélanger hier, Alexis D’Aoust rentre au bercail au meilleur des moments espérés pour les Lions de Trois-Rivières. Ils disputent une chaude lutte avec les Mariners du Maine pour l’obtention du quatrième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.

D’Aoust en était à son quatrième séjour dans la Ligue américaine de hockey, cette fois avec les Griffins de Grand Rapids. Il a inscrit 1 but et 1 aide en 7 parties.

Avec les Lions, il était dominant. Il a inscrit 15 buts et 15 aides en 28 matchs. Il revient à un moment opportun alors qu’Alexandre Fortin vient de joindre les rangs et il produit fort bien. Fortin a inscrit son 5e but hier, en 4 matchs, pour un total de 6 points.

Marc-André Bergeron a également vu juste en Tim Vanstone, qui a amassé 6 points en 8 matchs depuis son arrivée, sans oublier l’ajout de Stefan Fournier, qui avait 20 points au compteur, en 26 matchs, avec Wichita.

Les Lions ont également un très bon apport offensif de Brandon Locke (4 points en 5 matchs) depuis son arrivée, sans oublier le retour de blessure de Julien Nantel (13 points en 22 matchs).

Imaginez si ces six joueurs-là étaient complétés par William Leblanc (11 buts et 11 aides en 27 matchs), Shawn St-Amant (18 buts et 27 points en 32 matchs, Anthony Nellis (50 points), Olivier Archambault (51 points) et Cédric Montminy (17 buts et 13 aides).

Les Lions auraient alors 11 joueurs offensifs alors que seulement 10 s’habillent les soirs de matchs.

Et si les Lions étaient en séries avec…

Olivier Archambault (51 points), Anthony Nellis (50 points), William Leblanc (11 buts et 11 aides en 27 matchs), Shawn St-Amant (18 buts et 27 points en 32 matchs), Cédric Montminy (17 buts et 13 aides), Alexis D’Aoust (15 buts et 15 aides en 28 matchs), Alexandre Fortin (5 buts en 4 matchs), Julien Nantel (13 points en 22 matchs), Stefan Fournier (20 points en 27 matchs) et Tim Vanstone (6 points en 8 matchs).

S’ajoutent comme option Brandon Locke (4 points en 5 matchs), et les joueurs plus physiques que sont Nicolas Larivière, Tyler Boivin et Jonathan Joanette.