Antoine Lyonnais en route vers un contrat universitaire?

Antoine Lyonnais terminera bientôt son parcours junior atypique de trois saisons dans les Maritimes. Ce dernier a, jusqu’à présent, conservé une impressionnante fiche de 35 victoires, 11 défaites et 11 matchs nuls, et ce avec de jeunes équipes à qui on ne prédisait pas toujours nécessairement le succès obtenu.

Après trois saisons passées dans la MHL (Ligue maritime de hockey Junior A), l’ancien cerbère des Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA) s’est toujours maintenu parmi les meilleurs gardiens de sa ligue avec une efficacité moyenne de ,912 en quelque 60 matchs. Cette saison, il dispose de la deuxième meilleure efficacité de la MHL à ,924.

À l’aube de terminer son stage junior, en évoluant comme joueur de 20 ans chez les Valley Wildcats de Berwick, en Nouvelle-Écosse, Lyonnais compte maintenant poursuivre sa carrière en acceptant très prochainement une des offres reçues de quelques Universités évoluant dans le réseau USPORTS Canadien.

Parfaitement bilingue, avec en poche des crédits d’études universitaires accumulés à temps partiel lors des trois dernières années du côté de l’Université de Moncton, il devra pour l’instant se concentrer sur les séries éliminatoires qui débuteront dans quelques semaines.

Rappelons que les Valley Wildcats ont fait l’acquisition de Lyonnais en juillet dernier en espérant y participer et faire un bout de chemin. Ce dernier est donc un bel exemple comme quoi le passage par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) n’est pas une obligation pour poursuivre son cheminement dans le hockey.