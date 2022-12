Alice Lessard, l’exemple parfait d’une athlète disciplinée

Alice Lessard monte à cheval depuis quelques années déjà et elle est venue clore sa saison de bien belle façon en remportant une médaille d’or lors de la 26e édition de Caballista, finale interrégionale d’équitation classique organisée par Cheval Québec.

Chaque année, Alice participe aux quatre compétitions régionales qui ont lieu de juin à août. Afin de pouvoir se présenter aux Jeux équestres du Québec, la native de Pointe-du-Lac doit se maintenir parmi les quatre meilleures de la région Mauricie/Centre-du-Québec dans chacune des disciplines. Cette année, elle s’est classée deuxième en Dressage (discipline concentrée sur l’obéissance du cheval), en première place en Équitation (saut à obstacles en environnement clôturé) et en troisième place en Cross-country (saut à obstacles en espace ouvert/gazonné). Si elle a pu profiter du désistement de la première cavalière en Cross-country, elle n’a pas pu participer à l’épreuve de sauts réguliers étant donné qu’il y avait une hauteur de saut minimale établie à 2,9 pieds à respecter.

« Mon but cet été, c’était seulement de me qualifier pour les Jeux équestres dans l’optique de donner de l’expérience à mon cheval. Je ne pouvais pas m’attendre à une médaille d’or. La première journée en Dressage, on a terminé 11e sur 12 parce que mon cheval craignait les drapeaux. On ne sait jamais comment l’animal va réagir. En Cross-country, je me suis même dit qu’il allait peut-être avoir peur des sauts, mais au contraire, il sautait tellement haut que j’ai été déstabilisée et j’ai même failli tomber après un saut. En sautant haut, il nous a permis de faire un parcours parfait pour décrocher l’or », raconte-t-elle, tout sourire.

La jeune athlète de 15 ans n’en était pas à ses premiers moments de gloires. En 2019, elle a remporté un Prix Gérard Clayon en Dressage, à 11 ans seulement, honneur qui couronne noatemment la détermination et persévérance.

« J’ai commencé à monter à cheval à l’âge de 8 ans. Je faisais du patinage artistique et on m’a dit que si je voulais faire des compétitions équestres, je devais en faire à l’année, alors j’ai délaissé le patinage. Je me suis concentrée sur l’équitation », se souvient-elle.

« Depuis qu’elle a l’âge de 2 ans qu’on courait les carrousels de chevaux et c’était son plus grand rêve de faire de l’équitation, raconte sa mère, Amélie Ringuette. On savait que c’était un sport onéreux et les écoles acceptent souvent les élèves dès l’âge de 8 ans. On lui avait dit que lorsqu’elle aurait 8 ans, on pourrait l’inscrire dans une école, tant qu’elle continuait de mettre l’emphase sur ses études. »

Nespresso

Alice a amorcé sa carrière avec un cheval de pension loué, mais elle possède maintenant son propre cheval, Nespresso.

« J’ai maintenant mon cheval à moi maintenant, en pension au Centre Équitaction (de Trois-Rivières). Pendant quelques années, j’ai loué Harry et je m’étais rendu aux Jeux équestres de Bécancour en 2019 avec lui d’ailleurs. On a ensuite acheté le cheval de ma coach, Nespresso. Je dois monter mon cheval quatre à cinq fois par semaine l’été, et un peu moins l’hiver. On a aussi une copensionnaire maintenant qui monte mon cheval deux fois par semaine pour me donner des journées de congé, ce qui me permet de me concentrer sur mes études », explique l’élève de 3e secondaire – Immersion anglaise – à l’École Chavigny de Trois-Rivières.

« Alice s’achète ses propres choses et c’est elle la propriétaire de son cheval, renchérit sa mère. Elle s’est acheté des selles, notamment. Elle s’est aussi acheté une veste auto-gonflable en cas de chute pour protéger son cou et sa tête. On a trouvé ça très responsable et elle est vraiment fière. C’est une athlète très disciplinée et c’est ce que ça prend pour réussir. C’est beaucoup de temps investi, mais elle est très organisée. C’est aussi une compétitrice et elle veut gagner. Moi je prône plus que l’importance, c’est de participer, alors elle tient ça de son père (rires). Blague à part, Steve (Lessard) est toujours là pour elle et c’est le meilleur groom pour elle. Il s’occupe de tout ce qui est nettoyage parce que le cavalier à un code à respecter. »

Un jeune cheval

Parmi ses visites hebdomadaires au Centre Équitaction, Alice prend part à un cours de dressage et à un cours spécialisé en sauts. En Dressage, elle s’entraîne auprès de Vicky Chrétien, tandis que Caroline Turcotte était son entraîneuse à obstacles en 2022. Cet hiver, elle se retrouve sous les bons conseils de Meghane Talbot.

« Mon cheval n’est pas encore entraîné à la perfection parce qu’il est encore jeune à 9 ans. Il va s’améliorer encore plus et ses capacités maximales viendront lorsqu’il sera âgé entre 12 en 15 ans. Je veux vraiment continuer mon sport tant et aussi longtemps que mes études me le permettront », conclut-elle.

Après trois jours de compétitions au Parc Équestre Olympique de Bromont, la délégation de la Mauricie/Centre-du-Québec, dirigée par la cheffe d’équipe Kariane Corbeil, a également remporté la Médaille d’argent en épreuves combinées.