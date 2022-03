Alexandre Fortin et Arthurs Silovs s’occupent des Stingrays

Les Lions de Trois-Rivières et les Stingrays de la Caroline du Sud s’affrontaient dans le deuxième duel d’une série de trois. Hier, les Lions avaient été incapables de compter, s’inclinant 3 à 0. Cédé par le Rocket de Laval plus tôt cette semaine, Alexandre Fortin a conduit les Lions vers une victoire de 5 à 2 en touchant le fond du filet à deux reprises.

Comme ils l’avaient fait hier, les locaux ont ouvert la marque en début de match alors qu’Alex Brink a battu Arthurs Silovs à la 8e minute de jeu.

Les Lions assuraient la réplique moins de trois minutes plus tard, mettant ainsi fin à une longue séquence sans but. C’est Max Kaufman qui a surpris Ryan Bednard lors de cette séquence orchestrée par Anthony Nellis et Tim Vanstone. Nellis a tenté une passe qui a été bloquée par le défenseur adverse. Toujours en contrôle du disque, derrière le filet, le #14 a remis à Kaufman, oublié seul devant le gardien.

Quelques instants plus tard, les hommes d’Éric Bélanger se retrouvaient en avantage numérique. Il n’en fallait pas plus pour qu’Alexandre Fortin inscrive son premier but avec les Lions, à nouveau préparé par Nellis.

La mince avance de Trois-Rivières tenait le coup au deuxième vingt et coach Bélanger devait espérer rentrer au vestiaire avec l’avance d’un but. Or, Justin Florek a battu le gardien letton en toute fin de période pour ramener les deux équipes à la case départ.

Troisième période

Les Lions ont amorcé la troisième période en force, en mission. Ils se sont rapidement emparés de la zone adverse avec 5 tirs contre seulement 2, dans les trois premières minutes de jeu. Ce fut payant puisque Fortin – encore lui – est venu battre Bednard pour redonner l’avance aux siens, 3 à 2.

Puis de retour de blessure, Julien Nantel imitait son coéquipier 65 secondes plus tard, doublant l’avance des Lions. Brenden Locke a lui aussi marqué en fin de match, ce qui s’avérait être le cinquième but de la formation trifluvienne.

Nellis, Fortin, Nantel, Locke et Olivier Archambault ont tous récolté deux points ce soir. De son côté, Silovs a terminé sa soirée de travail avec 31 arrêts

Maine/Terre-Neuve

Il fallait également surveiller l’affrontement entre les Mariners et les Growlers puisque le Maine devançait les Lions au quatrième et dernier rang de la division donnant accès aux séries éliminatoires. L’écart de pourcentage de victoires était aussi maigre que .001 avant le début de la soirée. S’ayant incliné hier, le Maine a explosé pour 5 buts au premier vingt, en route vers un gain de 9 à 4.

Les Lions et les Stingrays auront à nouveau rendez-vous dimanche, à 15h05. Le retour à domicile est prévu pour le mardi 29 mars, dès 19h, face aux Mariners. Les Lions amorceront alors un séjour de six matchs à la maison, dont cinq en six soirs.