Aigles de Trois-Rivières: fébrilité à l’approche du début de la saison

Après 985 jours d’absence, les Aigles de Trois-Rivières s’apprêtent à fouler le terrain et à revêtir le gilet rouge et noir pour entamer sa saison devant les amateurs de la Mauricie.

Les Oiseaux disputeront 51 matchs à domicile et 45 matchs à l’extérieur durant la saison régulière. Le premier match au stade Quillorama est prévu le 24 mai, alors que les Y’alls de Florence seront les visiteurs. Ce sont 16 équipes qui seront en action sur le circuit durant la saison.

« On a très hâte de voir le calibre de la Ligue Frontière. Ce sera la première saison officielle des Aigles dans la ligue. Avec les règles de la ligue, il y aura beaucoup de recrues », souligne René Martin, président des Aigles de Trois-Rivières.

Plusieurs favoris de la foule seront de retour sur le terrain, tels que Raphaël Gladu, Juan Kelly, Louis-Philippe Pelletier, David Gauthier et Steve Brown. « On aura une équipe balancée cet été. Je voulais bâtir une équipe différente des autres années. Habituellement, on avait beaucoup de puissance au bâton, mais peu de constance, ou on avait des lanceurs de balles rapides, mais aucun lanceur spécialisé en contrôle de balle, fait remarquer Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières. Cette année, on a une équipe complète, autant à l’offensive qu’à la défensive et qu’au monticule. »

Cinq Québécois seront également de l’alignement, soit Raphaël Gladu, Louis-Philippe Pelletier, David Gauthier, Miche Dagenais et Sam Belisle-Springer.

« J’étais avec Équipe Québec l’an passé, mais ce n’est pas pareil. Là, je reviens jouer dans ma ville et je suis vraiment excité à l’idée de commencer la saison, commente Raphaël Gladu. Je veux aider l’équipe à gagner par toutes les manières. Je veux que les autres gars soient bien à Trois-Rivières et qu’ils aient du fun. Ça va nous aider à être meilleur, c’est sûr. Je veux simplement avoir du plaisir à jouer au baseball. C’est ce qui va faire que ma performance sera au rendez-vous aussi. Tous les gars ici sont des très bons joueurs. Pour moi aussi, c’est une nouvelle ligue à découvrir et plein de nouvelles équipes. »

Une trentaine de joueurs participent présentement au camp d’entraînement de l’équipe dans l’espoir de se tailler une place avec le club de baseball de Trois-Rivières.

« J’ai très hâte de commencer la saison. J’ai attendu beaucoup de temps pour cette opportunité. La Ligue Frontière permet plus le développement des joueurs. On jouera dans l’objectif de gagner chaque match tout en contribuant au développement des joueurs. C’est une équipe forte et je veux que les partisans soient fiers de leur équipe. On est une équipe équilibrée et on vise les séries de fin de saison », ajoute Matthew Rusch,

Les amateurs de baseball semblent également avoir hâte au retour de leur équipe puisque la vente des billets de saison jusqu’à présent a dépassé les attentes de l’organisation avec un nombre de billets de saison vendus inégalé depuis la première saison.

Zone Famille

Quelques nouveautés attendent également les spectateurs cette saison. Une nouvelle Zone Famille Canadel permettra à toutes les familles de venir assister aux matchs à un coût abordable. À l’achat d’un billet adulte à prix régulier, les enfants paieront 3$ l’entrée dans la zone.

Par ailleurs, les Aigles s’associent à l’Exposition agricole de Trois-Rivières pour créer les Matchs de l’Expo. Ainsi, les parties du 7 au 16 juillet seront présentées dans le cadre des activités de l’Expo. Les détenteurs de billets de saison des Aigles pourront venir à l’Expo avec leur billet, tandis que les personnes ayant acheté un billet pour l’Expo pourront venir assister aux matchs de la semaine.

Notons également que les détenteurs de billets de match pourront utiliser gratuitement le service d’autobus de la Société de transport de Trois-Rivières pour assister aux matchs durant l’été.

Toute une année pour le baseball!

Ce sera toute une année de célébration pour le baseball à Trois-Rivières. L’année 2022 coïncide avec le 50e anniversaire des Aigles Junior, mais également avec le 100e anniversaire du baseball professionnel à Trois-Rivières.

« On veut rendre ça festif! Les astres sont vraiment alignés pour qu’on puisse fêter le 50e des Aigles Junior et le 100e du baseball professionnel à Trois-Rivières. Il y a plus de jeunes qui jouent au baseball et là, on sent aussi que le monde revit. On est très enthousiaste pour l’été qui vient, lance René Martin. Notre arrivée en 2013 a aussi contribué au fait qu’il y a plus de joueurs qui pratiquent le baseball. Plus il y en a, plus il y en a qui sont meilleurs. Avec l’arrivée ensuite de Baseball 360 qui évite aux jeunes d’ici d’avoir à se déplacer à Québec et Montréal en hiver pour pratiquer, ça contribue à toute la somme d’activités qui se fait pour créer un écosystème baseball qui se tient. »

Pour célébrer ces 100 ans d’histoire, les Aigles organiseront la Série du Centenaire les 16, 17 et 18 août et profiteront de la visite des Capitales de Québec pour tenir des cérémonies honorant les pionniers du baseball dans la ville. D’ailleurs, pour l’occasion, les Aigles arboreront l’uniforme des Trios de Trois-Rivières, l’équipe de baseball professionnel qui a évolué dans la Ligue Eastern canadienne et dans la Ligue provinciale du Québec en 1922 et 1923.