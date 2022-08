26e podium pour le Doc Hébert: Déception pour Villeneuve Oncle

La journée de courses #2 s’amorçait avec la deuxième et dernière course en SCCC, au Grand Prix de Trois-Rivières.

À nouveau en pole, Romain Monti a rapidement pris les commandes, devant Zachary Vanier et Charles Robin. Du côté des moteurs TCR, Jocelyn « Le Doc » Hébert roulait en troisième place dans sa catégorie, derrière Jeremy Daniel et Justin Di Beneedetto.

Au 12e tour, le Doc Hébert va s’offrir un impressionnant dépassement par l’intérieur sur Di Beneedetto pour s’emparer de la deuxième place chez les TCR, se hissant en 6e place à la mi-course.

Au 24e tour, Connor Attrell va finalement dépasser Di Beneedetto après une intense poursuite, se lançant maintenant à la chasse du Doc Hébert, mais en vain.

Malgré la pression, Monti va remporter sa deuxième course du week-end, devant Vanier et Robin, soit le même podium que lors de la première épreuve. Terminant 6e – mais troisième dans sa catégorie –, le vétéran pilote de Bécancour, le Doc Hébert, a signé son 26e podium en carrière au Grand Prix de Trois-Rivières.

« Les gars travaillent tellement forts et l’auto va de mieux de mieux alors on est à nouveau compétitif, ce qui fait que c’est plus intéressant. À 65 ans, c’est sûr qu’on se pose des questions. Je pourrais être le père de plusieurs, et même le grand-père de certains. Mais bon, tant que je vais être compétitif, je crois que je vais continuer », a-t-il témoigné.

Légendes modifiées

Pour ce qui est de la deuxième course au programme, on surveillait du coin l’œil le vétéran pilote invité, Jacques Villeneuve Oncle. Malheureusement, il n’a même pas été en mesure de prendre le départ, perdant le contrôle de sa voiture pendant le tour de chauffe.

Maxime Pelletier s’est rapidement emparé des commandes, devant Alexandre Jeanotte et Alexandre Gauthier. Villeneuve Oncle roulait alors en 20e place. Or, les espoirs de Pelletier seront anéantis dès le deuxième tour à la suite d’un accrochage, tout juste après que Jessy Lambert de dépasse Gauthier.

À la relance, Gauthier s’est retrouvé dans les pneus, sur le boulevard du Carmel, tout juste avant que deux pilotes n’entrent en contact, sans toutefois entraîner de drapeau jaune. Danny Chilsom prenait alors la tête, mais avec un aileron arrière qui menaçait de se décrocher. Jeanotte roulait maintenant deuxième, devant Maxime Prud’homme.

Au 9e tour, Chilsom s’est fait montrer le drapeau noir pour aller retirer son aileron arrière, jugée dangereuse pour les pilotes derrière. Jeannotte et Prud’homme allait donc en profiter, suivi de Frédérick Ladouceur en troisième place.

Un autre incident de fin de course va entraîner un drapeau jaune, Jeanotte l’emportant devant Prud’homme et Ladouceur.

Les pilotes des Légendes modifiées seront de retour en piste dimanche, pour clore l’édition 2022. Ils seront en action à 16h25, après l’épreuve de NASCAR Pinty’s.

Podiums trifluviens

1 – Jocelyn « Le Doc » Hebert – 26 podiums (9 (1ère place) – 7 (2e place) – 10 (3e place))

2 – Marc-Antoine Camirand – 23 podiums (14-4-5)

3 – Didier Schraenen – 20 podiums – (5-5-10)

4 – Michel Bonnet – 18 podiums – (11-4-3)

5 – Olivier Bédard – 17 podiums

6 – Andrew Ranger – 16 podiums – (6-8-2)